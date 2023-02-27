https://ria.ru/20230227/smert-1854582757.html

Погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином

Погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином - РИА Новости, 27.02.2023

Погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином

Медики выяснили, что жительница Омска погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блином, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:06

2023-02-27T13:06

2023-02-27T13:06

происшествия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Медики выяснили, что жительница Омска погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блином, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Праздник, во время которого состоялся конкурс по поеданию блинов, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Ранее источник сообщал, что 38-летней женщине стало плохо, по всей видимости, она подавилась блином. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. "Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет. Пока информации, от чего наступила смерть, также нет. Будет проводиться гистология, результаты которой будут известны позже", - сообщил РИА Новости источник. На данный момент санаторий продолжает работу в обычном режиме. СК и прокуратура проводят проверки после смерти женщины.​

https://ria.ru/20220823/pomosch-1811566827.html

омск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)