https://ria.ru/20230227/smert-1854582757.html
Погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином
Погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином - РИА Новости, 27.02.2023
Погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином
Медики выяснили, что жительница Омска погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блином, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:06
2023-02-27T13:06
2023-02-27T13:06
происшествия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Медики выяснили, что жительница Омска погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блином, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Праздник, во время которого состоялся конкурс по поеданию блинов, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Ранее источник сообщал, что 38-летней женщине стало плохо, по всей видимости, она подавилась блином. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. "Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет. Пока информации, от чего наступила смерть, также нет. Будет проводиться гистология, результаты которой будут известны позже", - сообщил РИА Новости источник. На данный момент санаторий продолжает работу в обычном режиме. СК и прокуратура проводят проверки после смерти женщины.
https://ria.ru/20220823/pomosch-1811566827.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
Погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином
Медики выяснили, что погибшая во время Масленицы омичка не давилась блином
ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Медики выяснили, что жительница Омска погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блином, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Праздник, во время которого состоялся конкурс по поеданию блинов, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Ранее источник сообщал, что 38-летней женщине стало плохо, по всей видимости, она подавилась блином. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.
"Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет. Пока информации, от чего наступила смерть, также нет. Будет проводиться гистология, результаты которой будут известны позже", - сообщил РИА Новости источник.
На данный момент санаторий продолжает работу в обычном режиме. СК
и прокуратура проводят проверки после смерти женщины.