https://ria.ru/20230227/signal-1854485528.html
В США увидели в поведении Байдена тревожный сигнал
В США увидели в поведении Байдена тревожный сигнал - РИА Новости, 27.02.2023
В США увидели в поведении Байдена тревожный сигнал
Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше стал олицетворением всей внутренней и внешней политики США в последние два года, такое РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T06:15
2023-02-27T06:15
2023-02-27T06:15
в мире
сша
польша
варшава
джо байден
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше стал олицетворением всей внутренней и внешней политики США в последние два года, такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд.На прошлой неделе Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и поднялся на борт."Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего ее проиллюстрировал наш президент: вот он, снова падает, поднимаясь по трапу. Я это показываю не для того, чтобы поязвить или над ним посмеяться — такого мне не нужно; показываю я это потому, что его спотыкания имеют гораздо более глубокий символический смысл, чем вам кажется", - заявил телеведущий.По его словам, инцидент с Байденом символизирует то, как у США идут дела на протяжении двух лет его президентства. "Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне — да и вам, наверное, тоже — за всю жизнь подобного видеть еще не приходилось", - выразил мнение он.Внезапная утрата контроля над происходящим в мире впервые за долгое время заставила многих в США посмотреть на происходящее внутри самой страны, указал Килмэйд. "При нормальных президентах — то есть при большинстве из них — выбирать между внутренней и внешней политикой было не нужно: работать нужно по обоим этим направлениям", - заявил он, задавшись вопросом, почему при Байдене американцам стало казаться, что нынешней администрации "ничего не под силу"."Лично я считаю, что все дело просто-напросто в его никудышных лидерских качествах. Вечно спотыкающийся Байден возвел свое физическое отсутствие равновесия в ранг политической особенности нашей страны. Но есть и хорошая новость: мы не упали навзничь, мы только споткнулись. У нас полно времени, чтобы подняться, отряхнуться и вернуть себе статус сверхсверхдержавы. Но есть вопрос: стоит ли нам для этого дожидаться ухода Джо?" – резюмировал обозреватель.В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230221/samolet-1853501947.html
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в мире, сша, польша, варшава, джо байден
В мире, США, Польша, Варшава, Джо Байден
В США увидели в поведении Байдена тревожный сигнал
Ведущий Fox Килмэйд: спотыкающийся Байден стал олицетворением всей политики США
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости.
Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше стал олицетворением всей внутренней и внешней политики США в последние два года, такое мнение выразил
ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд.
На прошлой неделе Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы
. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и поднялся на борт.
"Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего ее проиллюстрировал наш президент: вот он, снова падает, поднимаясь по трапу. Я это показываю не для того, чтобы поязвить или над ним посмеяться — такого мне не нужно; показываю я это потому, что его спотыкания имеют гораздо более глубокий символический смысл, чем вам кажется", - заявил телеведущий.
По его словам, инцидент с Байденом
символизирует то, как у США идут дела на протяжении двух лет его президентства. "Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне — да и вам, наверное, тоже — за всю жизнь подобного видеть еще не приходилось", - выразил мнение он.
Внезапная утрата контроля над происходящим в мире впервые за долгое время заставила многих в США посмотреть на происходящее внутри самой страны, указал Килмэйд. "При нормальных президентах — то есть при большинстве из них — выбирать между внутренней и внешней политикой было не нужно: работать нужно по обоим этим направлениям", - заявил он, задавшись вопросом, почему при Байдене американцам стало казаться, что нынешней администрации "ничего не под силу".
"Лично я считаю, что все дело просто-напросто в его никудышных лидерских качествах. Вечно спотыкающийся Байден возвел свое физическое отсутствие равновесия в ранг политической особенности нашей страны. Но есть и хорошая новость: мы не упали навзничь, мы только споткнулись. У нас полно времени, чтобы подняться, отряхнуться и вернуть себе статус сверхсверхдержавы. Но есть вопрос: стоит ли нам для этого дожидаться ухода Джо?" – резюмировал обозреватель.
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.