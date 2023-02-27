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Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы - РИА Новости, 27.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы - РИА Новости, 27.02.2023
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:15
2023-02-27T17:07
стивен сигал
культура
новости культуры
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.В ноябре 2016 года Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Дед актера по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней Сигал побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года он стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.
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стивен сигал, новости культуры, владимир путин, россия
Стивен Сигал, Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия
16:15 27.02.2023 (обновлено: 17:07 27.02.2023)
 
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАктер, продюсер Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией", — говорится в документе.

Кроме того, за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.
В ноябре 2016 года Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Дед актера по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней Сигал побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года он стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.
После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.
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