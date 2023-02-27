https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы - РИА Новости, 27.02.2023

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:15

2023-02-27T16:15

2023-02-27T17:07

стивен сигал

культура

новости культуры

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.В ноябре 2016 года Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Дед актера по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней Сигал побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года он стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.

https://ria.ru/20221027/sigal-1827192495.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стивен сигал, новости культуры, владимир путин, россия