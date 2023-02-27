16:15 27.02.2023 (обновлено: 17:07 27.02.2023)
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Президент Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы
Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией", — говорится в документе.
Кроме того, за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.
В ноябре 2016 года Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Дед актера по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней Сигал побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года он стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.
После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте в Донбассе, чтобы рассказать миру правду о событиях в регионе.
27 октября 2022, 14:35ШоубизПротив Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО