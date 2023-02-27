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Источник предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки - РИА Новости, 27.02.2023
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Источник предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки
Источник предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки - РИА Новости, 27.02.2023
Источник предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки
Невыполнение всех пунктов зерновой сделки может обернуться срывом работы механизма, это будет катастрофой для нуждающихся в продовольствии стран, стороны... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:06
2023-02-27T09:44
экономика
украина
зерновая сделка
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Невыполнение всех пунктов зерновой сделки может обернуться срывом работы механизма, это будет катастрофой для нуждающихся в продовольствии стран, стороны работают над тем, чтобы этого не произошло, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил ранее в интервью Рейтер замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. "Катастрофой, полной катастрофой, - ответил собеседник агентства на вопрос, чем обернется срыв зерновой сделки. - Есть нуждающиеся в продовольствии страны. Причем есть потребность и в российском аммиаке. Поэтому надо, чтобы все пункты выполнялись. Невыполнение обернется срывом. Сложно, но работа идет". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230210/zerno-1851071168.html
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экономика, украина, зерновая сделка
Экономика, Украина, зерновая сделка
09:06 27.02.2023 (обновлено: 09:44 27.02.2023)
 
Источник предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки

Срыв зерновой сделки может стать катастрофой для стран, нуждающихся в продовольствии

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Невыполнение всех пунктов зерновой сделки может обернуться срывом работы механизма, это будет катастрофой для нуждающихся в продовольствии стран, стороны работают над тем, чтобы этого не произошло, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил ранее в интервью Рейтер замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Небензя: доля нуждающихся стран-получателей по зерновой сделке снизилась
"Катастрофой, полной катастрофой, - ответил собеседник агентства на вопрос, чем обернется срыв зерновой сделки. - Есть нуждающиеся в продовольствии страны. Причем есть потребность и в российском аммиаке. Поэтому надо, чтобы все пункты выполнялись. Невыполнение обернется срывом. Сложно, но работа идет".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку"
 
ЭкономикаУкраиназерновая сделка
 
 
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