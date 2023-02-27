09:06 27.02.2023 (обновлено: 09:44 27.02.2023)
Источник предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки
Срыв зерновой сделки может стать катастрофой для стран, нуждающихся в продовольствии
Уборка пшеницы. Архивное фото
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Невыполнение всех пунктов зерновой сделки может обернуться срывом работы механизма, это будет катастрофой для нуждающихся в продовольствии стран, стороны работают над тем, чтобы этого не произошло, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил ранее в интервью Рейтер замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
"Катастрофой, полной катастрофой, - ответил собеседник агентства на вопрос, чем обернется срыв зерновой сделки. - Есть нуждающиеся в продовольствии страны. Причем есть потребность и в российском аммиаке. Поэтому надо, чтобы все пункты выполнялись. Невыполнение обернется срывом. Сложно, но работа идет".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.