07:34 27.02.2023 (обновлено: 09:20 27.02.2023)
Источник: Турция и ООН хотят гарантий от Запада по зерновой сделке
Турция и ООН хотят гарантий от Запада по выходу агропродукции и аммиака из России на рынки
© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Турция и ООН хотят твердых гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано", — сказал собеседник агентства.
По его словам, это поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы.
Срок действия "зерновой сделки" завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки, и призвал США обнародовать их.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
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Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Как указывала Москва, именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.