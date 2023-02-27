https://ria.ru/20230227/sbu-1854614949.html

В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ

В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ - РИА Новости, 27.02.2023

В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ

Около 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидированы в Запорожской области с начала СВО, предотвращены десятки покушений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:23

2023-02-27T15:23

2023-02-27T15:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

служба безопасности украины

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россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Около 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидированы в Запорожской области с начала СВО, предотвращены десятки покушений, сообщил РИА Новости представитель спецслужб в понедельник."С начала СВО на новых территориях Запорожской области было выявлено и обезврежено несколько десятков украинских диверсантов и террористов. Были ликвидированы около 20 сетей украинской разведки. Предотвращено десятки покушений и терактов, организаторами которых являлась СБУ. Найдено в схронах до тысячи единиц оружия и боеприпасов", - перечислил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230126/sbu-1847616461.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

запорожская область, служба безопасности украины, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр