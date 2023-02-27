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В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/sbu-1854614949.html
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ - РИА Новости, 27.02.2023
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ
Около 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидированы в Запорожской области с начала СВО, предотвращены десятки покушений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:23
2023-02-27T15:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
служба безопасности украины
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Около 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидированы в Запорожской области с начала СВО, предотвращены десятки покушений, сообщил РИА Новости представитель спецслужб в понедельник."С начала СВО на новых территориях Запорожской области было выявлено и обезврежено несколько десятков украинских диверсантов и террористов. Были ликвидированы около 20 сетей украинской разведки. Предотвращено десятки покушений и терактов, организаторами которых являлась СБУ. Найдено в схронах до тысячи единиц оружия и боеприпасов", - перечислил собеседник агентства.
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запорожская область
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запорожская область, служба безопасности украины, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:23 27.02.2023 (обновлено: 15:44 27.02.2023)
 
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ

В Запорожской области с начала СВО ликвидировали около 20 сетей СБУ, готовивших покушения

© РИА НовостиОружие, изъятое в результате ликвидации сетей СБУ в Запорожской области
Оружие, изъятое в результате ликвидации сетей СБУ в Запорожской области
© РИА Новости
Оружие, изъятое в результате ликвидации сетей СБУ в Запорожской области
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Около 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидированы в Запорожской области с начала СВО, предотвращены десятки покушений, сообщил РИА Новости представитель спецслужб в понедельник.
"С начала СВО на новых территориях Запорожской области было выявлено и обезврежено несколько десятков украинских диверсантов и террористов. Были ликвидированы около 20 сетей украинской разведки. Предотвращено десятки покушений и терактов, организаторами которых являлась СБУ. Найдено в схронах до тысячи единиц оружия и боеприпасов", - перечислил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСлужба безопасности УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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