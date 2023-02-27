https://ria.ru/20230227/sbu-1854614949.html
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ - РИА Новости, 27.02.2023
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ
Около 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидированы в Запорожской области с начала СВО, предотвращены десятки покушений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:23
2023-02-27T15:23
2023-02-27T15:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
служба безопасности украины
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Около 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидированы в Запорожской области с начала СВО, предотвращены десятки покушений, сообщил РИА Новости представитель спецслужб в понедельник."С начала СВО на новых территориях Запорожской области было выявлено и обезврежено несколько десятков украинских диверсантов и террористов. Были ликвидированы около 20 сетей украинской разведки. Предотвращено десятки покушений и терактов, организаторами которых являлась СБУ. Найдено в схронах до тысячи единиц оружия и боеприпасов", - перечислил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230126/sbu-1847616461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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15:23 27.02.2023 (обновлено: 15:44 27.02.2023)
В Запорожской области с начала операции ликвидировали около 20 сетей СБУ
В Запорожской области с начала СВО ликвидировали около 20 сетей СБУ, готовивших покушения