https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854655101.html
Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США
Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США - РИА Новости, 27.02.2023
Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США
Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:04
2023-02-27T17:04
2023-02-27T17:06
политика
россия
еврейская автономная область
сша
ростислав гольдштейн
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. США 24 февраля ввели новый пакет санкций в отношении граждан России. Среди попавших под ограничения оказались десятки российских губернаторов, на которых ранее санкции не распространялись. Губернатора ЕАО нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, куда включаются все попавшие под санкции лица. Руководители остальных 10 регионов Дальневосточного федерального округа в этом перечне теперь фигурируют, как и главы 78 других субъектов РФ.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854363638.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, еврейская автономная область, сша, ростислав гольдштейн, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Еврейская автономная область, США, Ростислав Гольдштейн, Санкции в отношении России
17:04 27.02.2023 (обновлено: 17:06 27.02.2023)
Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США
Губернатор ЕАО Гольдштейн остался последним главой региона в России не под санкциями США