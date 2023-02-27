https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854655101.html

Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США

Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США - РИА Новости, 27.02.2023

Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США

Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:04

2023-02-27T17:04

2023-02-27T17:06

политика

россия

еврейская автономная область

сша

ростислав гольдштейн

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. США 24 февраля ввели новый пакет санкций в отношении граждан России. Среди попавших под ограничения оказались десятки российских губернаторов, на которых ранее санкции не распространялись. Губернатора ЕАО нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, куда включаются все попавшие под санкции лица. Руководители остальных 10 регионов Дальневосточного федерального округа в этом перечне теперь фигурируют, как и главы 78 других субъектов РФ.

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854363638.html

россия

еврейская автономная область

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, еврейская автономная область, сша, ростислав гольдштейн, санкции в отношении россии