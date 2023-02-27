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Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США - РИА Новости, 27.02.2023
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Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США
Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США - РИА Новости, 27.02.2023
Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США
Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:04
2023-02-27T17:06
политика
россия
еврейская автономная область
сша
ростислав гольдштейн
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. США 24 февраля ввели новый пакет санкций в отношении граждан России. Среди попавших под ограничения оказались десятки российских губернаторов, на которых ранее санкции не распространялись. Губернатора ЕАО нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, куда включаются все попавшие под санкции лица. Руководители остальных 10 регионов Дальневосточного федерального округа в этом перечне теперь фигурируют, как и главы 78 других субъектов РФ.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854363638.html
россия
еврейская автономная область
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политика, россия, еврейская автономная область, сша, ростислав гольдштейн, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Еврейская автономная область, США, Ростислав Гольдштейн, Санкции в отношении России
17:04 27.02.2023 (обновлено: 17:06 27.02.2023)
 
Губернатор ЕАО остался последним главой региона в России без санкций США

Губернатор ЕАО Гольдштейн остался последним главой региона в России не под санкциями США

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
США 24 февраля ввели новый пакет санкций в отношении граждан России. Среди попавших под ограничения оказались десятки российских губернаторов, на которых ранее санкции не распространялись.
Губернатора ЕАО нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, куда включаются все попавшие под санкции лица. Руководители остальных 10 регионов Дальневосточного федерального округа в этом перечне теперь фигурируют, как и главы 78 других субъектов РФ.
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ПолитикаРоссияЕврейская автономная областьСШАРостислав ГольдштейнСанкции в отношении России
 
 
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