Хабаровский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции
Хабаровский омбудсмен заявил, что мог попасть под санкции из-за политической деятельности
Петр Перевезенцев
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев, попавший под санкции Украины, заявил РИА Новости, что это может быть связано в том числе с его политической деятельностью.
Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. Ранее Зеленский в видеообращении отмечал, что подписал указ о введении санкций в отношении россиян, "причастных к похищению украинских детей". Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
В документе не указаны должности лиц, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в ряде регионов РФ, в том числе Петра Перевезенцева в Хабаровском крае. Перевезенцев также является первым секретарем хабаровского отделения КПРФ, член ЦК КПРФ.
"Спокойно отношусь, потому что вокруг меня большое количество коллег, находящихся под санкциями. В их жизни ничего не поменялось, и в моей, надеюсь, не поменяется", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что решение о внесении его в санкционный список, вероятно, связано с тем, что он работает с детьми и молодежью с Украины, помогает им с получением образования и трудоустройством.
"С другой стороны, санкции могут быть связаны с политическими высказываниями. Я представляю партию КПРФ, и с 2014 года мы говорим, что Донецк и Луганская республика должны войти в состав РФ. Кроме того, многие годы мы помогаем детям оттуда и оздоравливаем их в санатории "Снегири" в Подмосковье. В целом я спокойно отношусь (к санкциям), наверное, мы правильно работаем, в интересах нашей страны", - добавил Перевезенцев.