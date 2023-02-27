https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854623359.html

Хабаровский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции

Хабаровский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции - РИА Новости, 27.02.2023

Хабаровский омбудсмен прокомментировал введенные против него санкции

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев, попавший под санкции Украины, заявил РИА Новости, что это может быть связано в том числе... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:49

2023-02-27T15:49

2023-02-27T15:49

украина

россия

хабаровский край

владимир зеленский

кпрф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854622685_1165:763:3067:1833_1920x0_80_0_0_3932641f4021027c38a8c503b33a362d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев, попавший под санкции Украины, заявил РИА Новости, что это может быть связано в том числе с его политической деятельностью. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. Ранее Зеленский в видеообращении отмечал, что подписал указ о введении санкций в отношении россиян, "причастных к похищению украинских детей". Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. В документе не указаны должности лиц, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в ряде регионов РФ, в том числе Петра Перевезенцева в Хабаровском крае. Перевезенцев также является первым секретарем хабаровского отделения КПРФ, член ЦК КПРФ. "Спокойно отношусь, потому что вокруг меня большое количество коллег, находящихся под санкциями. В их жизни ничего не поменялось, и в моей, надеюсь, не поменяется", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что решение о внесении его в санкционный список, вероятно, связано с тем, что он работает с детьми и молодежью с Украины, помогает им с получением образования и трудоустройством. "С другой стороны, санкции могут быть связаны с политическими высказываниями. Я представляю партию КПРФ, и с 2014 года мы говорим, что Донецк и Луганская республика должны войти в состав РФ. Кроме того, многие годы мы помогаем детям оттуда и оздоравливаем их в санатории "Снегири" в Подмосковье. В целом я спокойно отношусь (к санкциям), наверное, мы правильно работаем, в интересах нашей страны", - добавил Перевезенцев.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854599946.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

украина

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, хабаровский край, владимир зеленский, кпрф, общество