https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854620025.html

Курский омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции

Курский омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции - РИА Новости, 27.02.2023

Курский омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова считает, что Владимир Зеленский внёс её в санкционный список за помощь детям Донбасса. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:37

2023-02-27T15:37

2023-02-27T15:37

украина

владимир зеленский

общество

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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова считает, что Владимир Зеленский внёс её в санкционный список за помощь детям Донбасса. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского. Ранее Зеленский в видеообращении отмечал, что подписал указ о введении санкций в отношении россиян, "причастных к похищению украинских детей". Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. "Скорее всего, нас включили в этот список из-за того, что мы устраивали детей-сирот из Донбасса в семьи граждан. И ещё раз это подтверждает, что всё было сделано правильно", — сказала Листопадова РИА Новости. Она отметила, что введённые ограничения не отразятся на её жизни. Новость о внесении в санкционный список омбудсмен расценивает как своеобразную оценку своей работы. "Новость интересная, и это говорит о том, что наши дела видны не только у нас в Российской Федерации, но и за рубежом", — подытожила Листопадова.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854599946.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир зеленский, общество