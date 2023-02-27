https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854620025.html
Курский омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции
Курский омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции - РИА Новости, 27.02.2023
Курский омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова считает, что Владимир Зеленский внёс её в санкционный список за помощь детям Донбасса. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:37
2023-02-27T15:37
2023-02-27T15:37
украина
владимир зеленский
общество
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова считает, что Владимир Зеленский внёс её в санкционный список за помощь детям Донбасса. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского. Ранее Зеленский в видеообращении отмечал, что подписал указ о введении санкций в отношении россиян, "причастных к похищению украинских детей". Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. "Скорее всего, нас включили в этот список из-за того, что мы устраивали детей-сирот из Донбасса в семьи граждан. И ещё раз это подтверждает, что всё было сделано правильно", — сказала Листопадова РИА Новости. Она отметила, что введённые ограничения не отразятся на её жизни. Новость о внесении в санкционный список омбудсмен расценивает как своеобразную оценку своей работы. "Новость интересная, и это говорит о том, что наши дела видны не только у нас в Российской Федерации, но и за рубежом", — подытожила Листопадова.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854599946.html
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир зеленский, общество
Украина, Владимир Зеленский, Общество
Курский омбудсмен прокомментировала введенные против нее санкции
Курский омбудсмен считает, что ее внесли в санкционный список из-за помощи детям Донбасса
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова считает, что Владимир Зеленский внёс её в санкционный список за помощь детям Донбасса.
Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского. Ранее Зеленский в видеообращении отмечал, что подписал указ о введении санкций в отношении россиян, "причастных к похищению украинских детей". Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
"Скорее всего, нас включили в этот список из-за того, что мы устраивали детей-сирот из Донбасса в семьи граждан. И ещё раз это подтверждает, что всё было сделано правильно", — сказала Листопадова РИА Новости.
Она отметила, что введённые ограничения не отразятся на её жизни.
"Запрещены теперь всякие финансовые активы на территории Украины
и въезд в течение 50 лет. Ну, конечно, немножечко это, мне кажется, повеселило всех уполномоченных, которые попали в список. Потому что, естественно, ни у кого никаких там активов никогда не было, нет и не будет. И никто явно не планировал туда въезжать в ближайшее время. И как раз через 50 лет мне исполнится 103 года", — добавила Листопадова.
Новость о внесении в санкционный список омбудсмен расценивает как своеобразную оценку своей работы. "Новость интересная, и это говорит о том, что наши дела видны не только у нас в Российской Федерации, но и за рубежом", — подытожила Листопадова.