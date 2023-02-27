https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854601804.html

Постпредство России при ЕС прокомментировало санкции против СМИ

Постпредство России при ЕС прокомментировало санкции против СМИ - РИА Новости, 27.02.2023

Постпредство России при ЕС прокомментировало санкции против СМИ

Санкции против российских СМИ нарушают международные договоры, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:14

2023-02-27T14:14

2023-02-27T14:34

россия

вена

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753803_0:89:3076:1819_1920x0_80_0_0_ee6812e6eb55c127baefbe9a18f8f63c.jpg

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Санкции против российских СМИ нарушают международные договоры, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.Содержащиеся в десятом "пакете" ограничения деятельности российских СМИ являются "нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах", также не выдерживает критики "самооправдание Евросоюза, будто приостановка вещания на территории стран-членов не противоречит Хартии ЕС об основных правах", говорится в заявлении."Очевидно, Брюссель ущемляет в правах не только представителей российских медиа, но и своих же граждан. ЕСовцы, похоже, решили полностью изолировать европейцев от альтернативной точки зрения. Такими темпами завтра можно ожидать, что европейского обывателя отрежут от любых иных источников информации, которые отказываются распространять ЕСовские представления о псевдореальности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

россия

вена

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вена, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, брюссель