https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854601804.html
Постпредство России при ЕС прокомментировало санкции против СМИ
Постпредство России при ЕС прокомментировало санкции против СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
Постпредство России при ЕС прокомментировало санкции против СМИ
Санкции против российских СМИ нарушают международные договоры, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:14
2023-02-27T14:14
2023-02-27T14:34
россия
вена
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
брюссель
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Санкции против российских СМИ нарушают международные договоры, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.Содержащиеся в десятом "пакете" ограничения деятельности российских СМИ являются "нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах", также не выдерживает критики "самооправдание Евросоюза, будто приостановка вещания на территории стран-членов не противоречит Хартии ЕС об основных правах", говорится в заявлении."Очевидно, Брюссель ущемляет в правах не только представителей российских медиа, но и своих же граждан. ЕСовцы, похоже, решили полностью изолировать европейцев от альтернативной точки зрения. Такими темпами завтра можно ожидать, что европейского обывателя отрежут от любых иных источников информации, которые отказываются распространять ЕСовские представления о псевдореальности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, брюссель
Россия, Вена, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Брюссель
14:14 27.02.2023 (обновлено: 14:34 27.02.2023)
Постпредство России при ЕС прокомментировало санкции против СМИ
Постпредство России при ЕС: санкции против СМИ нарушают международные договоры