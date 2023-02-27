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Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций - РИА Новости, 27.02.2023
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Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций
Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций - РИА Новости, 27.02.2023
Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций
Десятый пакет санкций ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимен, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:11
2023-02-27T14:37
экономика
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
в мире
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Десятый пакет санкций ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимен, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.В представительстве указали, что впервые ЕС включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ, что является попыткой "оказать давление на торговые связи третьих стран"."Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров", - подчеркивается в заявлении."Безусловно, без ответа десятый "пакет" не останется. Однако главное отличие в том, что цель западных рестрикций, как об этом заявляло руководство ЕС, — серьезно ударить по россиянам. Мы же своими ответными мерами такую задачу, как ухудшение социально-экономического положения европейцев, не ставим", - заявили в представительстве.
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экономика, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, В мире
14:11 27.02.2023 (обновлено: 14:37 27.02.2023)
 
Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций

Постпредство России при ЕС назвало десятый пакет санкций нелегитимным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Десятый пакет санкций ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимен, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.
"Очередные рестриктивные меры ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимны. Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны. Евросоюз не может этого не понимать, а значит, все его слова о своей приверженности Уставу ООН - пустой звук", - говорится в заявлении.
В представительстве указали, что впервые ЕС включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ, что является попыткой "оказать давление на торговые связи третьих стран".
"Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров", - подчеркивается в заявлении.
"Безусловно, без ответа десятый "пакет" не останется. Однако главное отличие в том, что цель западных рестрикций, как об этом заявляло руководство ЕС, — серьезно ударить по россиянам. Мы же своими ответными мерами такую задачу, как ухудшение социально-экономического положения европейцев, не ставим", - заявили в представительстве.
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