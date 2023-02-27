https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854600276.html

Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций

Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций - РИА Новости, 27.02.2023

Постпредство России при ЕС прокомментировало десятый пакет санкций

Десятый пакет санкций ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимен, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:11

2023-02-27T14:11

2023-02-27T14:37

экономика

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

в мире

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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Десятый пакет санкций ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимен, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.В представительстве указали, что впервые ЕС включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ, что является попыткой "оказать давление на торговые связи третьих стран"."Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров", - подчеркивается в заявлении."Безусловно, без ответа десятый "пакет" не останется. Однако главное отличие в том, что цель западных рестрикций, как об этом заявляло руководство ЕС, — серьезно ударить по россиянам. Мы же своими ответными мерами такую задачу, как ухудшение социально-экономического положения европейцев, не ставим", - заявили в представительстве.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

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экономика, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире