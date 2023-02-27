https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854599946.html
Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой
Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой - РИА Новости, 27.02.2023
Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:10
2023-02-27T14:10
2023-02-27T14:10
общество
радий хабиров
евросоюз
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УФА, 27 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой. Ранее ЕС ввел санкции против министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой. "У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа. В санкционный список включили с отвратительным подходом. В 2014 году работая на предыдущей работе с Лизой Глинка (руководитель благотворительного фонда "Доктор Лиза") я лично сам занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну. Мы детей больных и раненых вывозили и лечили в лечебных учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания. Не ведают, что творят. Клоуны, по-другому не назовешь. Значит, это знак качества вашей работы", - заявил Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, радий хабиров, евросоюз
Общество, Радий Хабиров, Евросоюз
Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой
Глава Башкирии Хабиров назвал тех, кто ввел санкции против министра Ивановой, клоунами
УФА, 27 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой.
Ранее ЕС
ввел санкции против министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.
"У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа. В санкционный список включили с отвратительным подходом. В 2014 году работая на предыдущей работе с Лизой Глинка (руководитель благотворительного фонда "Доктор Лиза") я лично сам занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну. Мы детей больных и раненых вывозили и лечили в лечебных учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания. Не ведают, что творят. Клоуны, по-другому не назовешь. Значит, это знак качества вашей работы", - заявил Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.