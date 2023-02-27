https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854599946.html

Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой

Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой - РИА Новости, 27.02.2023

Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:10

2023-02-27T14:10

2023-02-27T14:10

общество

радий хабиров

евросоюз

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УФА, 27 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой. Ранее ЕС ввел санкции против министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой. "У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа. В санкционный список включили с отвратительным подходом. В 2014 году работая на предыдущей работе с Лизой Глинка (руководитель благотворительного фонда "Доктор Лиза") я лично сам занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну. Мы детей больных и раненых вывозили и лечили в лечебных учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания. Не ведают, что творят. Клоуны, по-другому не назовешь. Значит, это знак качества вашей работы", - заявил Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, радий хабиров, евросоюз