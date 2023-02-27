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Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой - РИА Новости, 27.02.2023
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Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой
Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой - РИА Новости, 27.02.2023
Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:10
2023-02-27T14:10
общество
радий хабиров
евросоюз
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УФА, 27 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой. Ранее ЕС ввел санкции против министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой. "У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа. В санкционный список включили с отвратительным подходом. В 2014 году работая на предыдущей работе с Лизой Глинка (руководитель благотворительного фонда "Доктор Лиза") я лично сам занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну. Мы детей больных и раненых вывозили и лечили в лечебных учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания. Не ведают, что творят. Клоуны, по-другому не назовешь. Значит, это знак качества вашей работы", - заявил Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.
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общество, радий хабиров, евросоюз
Общество, Радий Хабиров, Евросоюз
14:10 27.02.2023
 
Хабиров прокомментировал санкции против министра семьи Башкирии Ивановой

Глава Башкирии Хабиров назвал тех, кто ввел санкции против министра Ивановой, клоунами

© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 27 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал клоунами тех, кто ввел санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой.
Ранее ЕС ввел санкции против министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.
"У нас Ленару Хакимовну объявили врагом народа. В санкционный список включили с отвратительным подходом. В 2014 году работая на предыдущей работе с Лизой Глинка (руководитель благотворительного фонда "Доктор Лиза") я лично сам занимался тем, в чем обвиняют Ленару Хакимовну. Мы детей больных и раненых вывозили и лечили в лечебных учреждениях нашей страны. Вы благое дело делали, поэтому не обращайте на это внимания. Не ведают, что творят. Клоуны, по-другому не назовешь. Значит, это знак качества вашей работы", - заявил Хабиров на оперативном совещании башкирского правительства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 12:48
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций
 
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