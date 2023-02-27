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Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 27.02.2023
Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС против России, поскольку это решение правительства, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:03
2023-02-27T14:03
2023-02-27T14:03
экономика
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петр ильичев
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санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС против России, поскольку это решение правительства, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС (против РФ - ред.), как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии", - сказал он. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Швейцария сегодня вряд ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры ООН, Берн уже не может играть роль "честного брокера" в международных делах.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html
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экономика, швейцария, россия, петр ильичев, евросоюз, оон, санкции в отношении россии, берн (кантон)
Экономика, Швейцария, Россия, Петр Ильичев, Евросоюз, ООН, Санкции в отношении России, Берн (кантон)
Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России
Глава МИД Кассис: Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций ЕС