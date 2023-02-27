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Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 27.02.2023
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Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 27.02.2023
Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС против России, поскольку это решение правительства, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:03
2023-02-27T14:03
экономика
швейцария
россия
петр ильичев
евросоюз
оон
санкции в отношении россии
берн (кантон)
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС против России, поскольку это решение правительства, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС (против РФ - ред.), как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии", - сказал он. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Швейцария сегодня вряд ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры ООН, Берн уже не может играть роль "честного брокера" в международных делах.
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экономика, швейцария, россия, петр ильичев, евросоюз, оон, санкции в отношении россии, берн (кантон)
Экономика, Швейцария, Россия, Петр Ильичев, Евросоюз, ООН, Санкции в отношении России, Берн (кантон)
14:03 27.02.2023
 
Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России

Глава МИД Кассис: Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций ЕС

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС против России, поскольку это решение правительства, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к 10-му пакету санкций ЕС (против РФ - ред.), как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии", - сказал он.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Швейцария сегодня вряд ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры ООН, Берн уже не может играть роль "честного брокера" в международных делах.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 16:27
Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
 
ЭкономикаШвейцарияРоссияПетр ИльичевЕвросоюзООНСанкции в отношении РоссииБерн (кантон)
 
 
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