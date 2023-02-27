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В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций - РИА Новости, 27.02.2023
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В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций
Санкции против России продолжатся, но уже наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:48
2023-02-27T12:48
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции против России продолжатся, но уже наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Видно, что у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц. Но очевидно, что будет продолжаться эта деятельность и в списки будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не исчерпан ли ещё санкционный потенциал или санкции еще причиняют неприятности российской стороне.
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дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Россия, Санкции в отношении России
12:48 27.02.2023
 
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций

Песков: санкции против России продолжатся, но заметен дефицит для выбора объектов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции против России продолжатся, но уже наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Видно, что у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц. Но очевидно, что будет продолжаться эта деятельность и в списки будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не исчерпан ли ещё санкционный потенциал или санкции еще причиняют неприятности российской стороне.
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