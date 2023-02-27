https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций

В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций - РИА Новости, 27.02.2023

В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций

Санкции против России продолжатся, но уже наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:48

2023-02-27T12:48

2023-02-27T12:48

дмитрий песков

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции против России продолжатся, но уже наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Видно, что у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц. Но очевидно, что будет продолжаться эта деятельность и в списки будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не исчерпан ли ещё санкционный потенциал или санкции еще причиняют неприятности российской стороне.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854487920.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии