https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций
Санкции против России продолжатся, но уже наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:48
2023-02-27T12:48
2023-02-27T12:48
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции против России продолжатся, но уже наблюдается определенный дефицит для выбора объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Видно, что у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц. Но очевидно, что будет продолжаться эта деятельность и в списки будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не исчерпан ли ещё санкционный потенциал или санкции еще причиняют неприятности российской стороне.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854487920.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Россия, Санкции в отношении России
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций
Песков: санкции против России продолжатся, но заметен дефицит для выбора объектов