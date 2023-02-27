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В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным - РИА Новости, 27.02.2023
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В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным
В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным
Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:42
2023-02-27T13:00
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида Рошаля, который является достоянием России, однако попавшие в новые списки россияне - настолько состоявшиеся люди, что это не доставит им дискомфорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС."Там же не только (хирург Леонид) Рошаль, которого мы все уважаем, которому желаем скорейшего выздоровления. Мы знаем, что он сейчас лечится, и, конечно, это наше такое достояние - Рошаль. И внесением в какие-то санкционные списки не только его, но и многих других - посмотрите, Москалькова - омбудсмен по правам человека, который занимается вопросами обмена пленных, - все это, конечно же, абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на внесение хирурга Леонида Рошаля в новый пакет санкций ЕС.Он добавил, что ЕС записывают в санкционные списки всех подряд."И видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, - людей совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки", - завил Песков.При этом он отметил, что речь в этих списках идет об очень состоявшихся людях, "которым подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта".
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854458383.html
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html
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евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
12:42 27.02.2023 (обновлено: 13:00 27.02.2023)
 
В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным

Песков назвал санкционный список ЕС, в который попали врачи и правозащитники, абсурдным

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида Рошаля, который является достоянием России, однако попавшие в новые списки россияне - настолько состоявшиеся люди, что это не доставит им дискомфорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС.
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Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян
"Там же не только (хирург Леонид) Рошаль, которого мы все уважаем, которому желаем скорейшего выздоровления. Мы знаем, что он сейчас лечится, и, конечно, это наше такое достояние - Рошаль. И внесением в какие-то санкционные списки не только его, но и многих других - посмотрите, Москалькова - омбудсмен по правам человека, который занимается вопросами обмена пленных, - все это, конечно же, абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на внесение хирурга Леонида Рошаля в новый пакет санкций ЕС.
Он добавил, что ЕС записывают в санкционные списки всех подряд.
"И видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, - людей совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки", - завил Песков.
При этом он отметил, что речь в этих списках идет об очень состоявшихся людях, "которым подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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