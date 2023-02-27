https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854573157.html
В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным
В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным - РИА Новости, 27.02.2023
В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным
Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:42
2023-02-27T12:42
2023-02-27T13:00
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b53f758c4dc85c479c185c5fd042f5.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида Рошаля, который является достоянием России, однако попавшие в новые списки россияне - настолько состоявшиеся люди, что это не доставит им дискомфорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС."Там же не только (хирург Леонид) Рошаль, которого мы все уважаем, которому желаем скорейшего выздоровления. Мы знаем, что он сейчас лечится, и, конечно, это наше такое достояние - Рошаль. И внесением в какие-то санкционные списки не только его, но и многих других - посмотрите, Москалькова - омбудсмен по правам человека, который занимается вопросами обмена пленных, - все это, конечно же, абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на внесение хирурга Леонида Рошаля в новый пакет санкций ЕС.Он добавил, что ЕС записывают в санкционные списки всех подряд."И видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, - людей совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки", - завил Песков.При этом он отметил, что речь в этих списках идет об очень состоявшихся людях, "которым подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта".
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854458383.html
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b15115080e767d9cb55ecda8db030d75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
12:42 27.02.2023 (обновлено: 13:00 27.02.2023)
В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным
Песков назвал санкционный список ЕС, в который попали врачи и правозащитники, абсурдным
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида Рошаля, который является достоянием России, однако попавшие в новые списки россияне - настолько состоявшиеся люди, что это не доставит им дискомфорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС
.
"Там же не только (хирург Леонид) Рошаль, которого мы все уважаем, которому желаем скорейшего выздоровления. Мы знаем, что он сейчас лечится, и, конечно, это наше такое достояние - Рошаль. И внесением в какие-то санкционные списки не только его, но и многих других - посмотрите, Москалькова - омбудсмен по правам человека, который занимается вопросами обмена пленных, - все это, конечно же, абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на внесение хирурга Леонида Рошаля в новый пакет санкций ЕС.
Он добавил, что ЕС записывают в санкционные списки всех подряд.
"И видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, - людей совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки", - завил Песков.
При этом он отметил, что речь в этих списках идет об очень состоявшихся людях, "которым подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта".