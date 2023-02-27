https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854573157.html

В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным

В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным - РИА Новости, 27.02.2023

В Кремле назвали новый санкционный список ЕС абсурдным

Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:42

2023-02-27T12:42

2023-02-27T13:00

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль считает абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике, включая врача Леонида Рошаля, который является достоянием России, однако попавшие в новые списки россияне - настолько состоявшиеся люди, что это не доставит им дискомфорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС."Там же не только (хирург Леонид) Рошаль, которого мы все уважаем, которому желаем скорейшего выздоровления. Мы знаем, что он сейчас лечится, и, конечно, это наше такое достояние - Рошаль. И внесением в какие-то санкционные списки не только его, но и многих других - посмотрите, Москалькова - омбудсмен по правам человека, который занимается вопросами обмена пленных, - все это, конечно же, абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на внесение хирурга Леонида Рошаля в новый пакет санкций ЕС.Он добавил, что ЕС записывают в санкционные списки всех подряд."И видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, - людей совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки", - завил Песков.При этом он отметил, что речь в этих списках идет об очень состоявшихся людях, "которым подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта".

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854458383.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире, санкции в отношении россии