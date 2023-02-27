https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854473626.html
Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов
Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов
Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T01:25
2023-02-27T01:25
2023-02-27T11:08
россия
евгений пригожин
владимир зеленский
конкорд менеджмент и консалтинг
олимпийские игры
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_794:0:3072:1282_1920x0_80_0_0_950c9158e637557491721f51a141c9dc.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, а также против компаний, связанных с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило украинское издание "Страна.ua".Кроме того, под санкции попали пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.Санкции также введены против компаний бизнесмена и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, а также против связанных с ним структур. В частности, под санкции попали "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Конкорд М", "Комбинат питания", Федеральное агентство новостей, "ЧВК Вагнер центр". Отмечается, что ограничения введены сроком на десять лет.В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали среди прочих и бизнесмен Пригожин.
https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854434303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1dc5a3596d8db5ff0fc7c1ac5cd472e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений пригожин, владимир зеленский, конкорд менеджмент и консалтинг, олимпийские игры, совет национальной безопасности и обороны украины
Россия, Евгений Пригожин, Владимир Зеленский, Конкорд менеджмент и консалтинг, Олимпийские игры, Совет национальной безопасности и обороны Украины
01:25 27.02.2023 (обновлено: 11:08 27.02.2023)
Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов
Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина и ряда российских спортсменов