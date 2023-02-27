https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854473626.html

Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов

Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов - РИА Новости, 27.02.2023

Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов

Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T01:25

2023-02-27T01:25

2023-02-27T11:08

россия

евгений пригожин

владимир зеленский

конкорд менеджмент и консалтинг

олимпийские игры

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_794:0:3072:1282_1920x0_80_0_0_950c9158e637557491721f51a141c9dc.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, а также против компаний, связанных с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило украинское издание "Страна.ua".Кроме того, под санкции попали пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.Санкции также введены против компаний бизнесмена и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, а также против связанных с ним структур. В частности, под санкции попали "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Конкорд М", "Комбинат питания", Федеральное агентство новостей, "ЧВК Вагнер центр". Отмечается, что ограничения введены сроком на десять лет.В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали среди прочих и бизнесмен Пригожин.

https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854434303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгений пригожин, владимир зеленский, конкорд менеджмент и консалтинг, олимпийские игры, совет национальной безопасности и обороны украины