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Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов - РИА Новости, 27.02.2023
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Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов
Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов
Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T01:25
2023-02-27T11:08
россия
евгений пригожин
владимир зеленский
конкорд менеджмент и консалтинг
олимпийские игры
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, а также против компаний, связанных с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило украинское издание "Страна.ua".Кроме того, под санкции попали пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.Санкции также введены против компаний бизнесмена и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, а также против связанных с ним структур. В частности, под санкции попали "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Конкорд М", "Комбинат питания", Федеральное агентство новостей, "ЧВК Вагнер центр". Отмечается, что ограничения введены сроком на десять лет.В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали среди прочих и бизнесмен Пригожин.
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россия, евгений пригожин, владимир зеленский, конкорд менеджмент и консалтинг, олимпийские игры, совет национальной безопасности и обороны украины
Россия, Евгений Пригожин, Владимир Зеленский, Конкорд менеджмент и консалтинг, Олимпийские игры, Совет национальной безопасности и обороны Украины
01:25 27.02.2023 (обновлено: 11:08 27.02.2023)
 
Зеленский ввел санкции против Пригожина и ряда российских спортсменов

Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина и ряда российских спортсменов

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, а также против компаний, связанных с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Кроме того, под санкции попали пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
Санкции также введены против компаний бизнесмена и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, а также против связанных с ним структур. В частности, под санкции попали "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Конкорд М", "Комбинат питания", Федеральное агентство новостей, "ЧВК Вагнер центр". Отмечается, что ограничения введены сроком на десять лет.
В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали среди прочих и бизнесмен Пригожин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 17:48
На Западе посоветовали Зеленскому резко сменить политику в отношении России
 
РоссияЕвгений ПригожинВладимир ЗеленскийКонкорд менеджмент и консалтингОлимпийские игрыСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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