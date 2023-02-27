https://ria.ru/20230227/samolety-1854523614.html
Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов
Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов - РИА Новости, 27.02.2023
Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов
Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:36
2023-02-27T10:36
2023-02-27T10:52
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851638789_0:929:2048:2081_1920x0_80_0_0_1cacfae2f8ea57c1d2f081ddfecb2318.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели правительство в 2023 году направит 5 млрд рублей, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Во время совещания Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина в крайне сжатые сроки выполнить задачи по расширению выпуска всей линейки отечественных лайнеров."Теперь требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. По поручению главы государства правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.Премьер-министр сообщил, что, начиная со следующего года, правительство будет специально предусматривать средства в федеральном бюджете на такие цели."В течении 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей. Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов и процентов по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники для создания системы ее послепродажного обслуживания", - сообщил Мишустин
https://ria.ru/20230224/posadka-1854096822.html
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854270022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851638789_0:851:2048:2387_1920x0_80_0_0_f698a7d2dcd46acb0f5f46fd3f0c5888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Экономика, Владимир Путин
10:36 27.02.2023 (обновлено: 10:52 27.02.2023)
Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов
Мишустин: на модернизацию производства самолетов направят пять миллиардов рублей
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели правительство в 2023 году направит 5 млрд рублей, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Во время совещания Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина
в крайне сжатые сроки выполнить задачи по расширению выпуска всей линейки отечественных лайнеров.
"Теперь требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. По поручению главы государства правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.
Премьер-министр сообщил, что, начиная со следующего года, правительство будет специально предусматривать средства в федеральном бюджете на такие цели.
"В течении 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей. Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов и процентов по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники для создания системы ее послепродажного обслуживания", - сообщил Мишустин