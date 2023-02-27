https://ria.ru/20230227/samolety-1854523614.html

Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов

Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов - РИА Новости, 27.02.2023

Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов

Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:36

2023-02-27T10:36

2023-02-27T10:52

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели правительство в 2023 году направит 5 млрд рублей, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Во время совещания Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина в крайне сжатые сроки выполнить задачи по расширению выпуска всей линейки отечественных лайнеров."Теперь требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. По поручению главы государства правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.Премьер-министр сообщил, что, начиная со следующего года, правительство будет специально предусматривать средства в федеральном бюджете на такие цели."В течении 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей. Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов и процентов по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники для создания системы ее послепродажного обслуживания", - сообщил Мишустин

https://ria.ru/20230224/posadka-1854096822.html

https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854270022.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика, владимир путин