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Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов - РИА Новости, 27.02.2023
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Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов
Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов - РИА Новости, 27.02.2023
Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов
Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:36
2023-02-27T10:52
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели правительство в 2023 году направит 5 млрд рублей, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Во время совещания Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина в крайне сжатые сроки выполнить задачи по расширению выпуска всей линейки отечественных лайнеров."Теперь требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. По поручению главы государства правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.Премьер-министр сообщил, что, начиная со следующего года, правительство будет специально предусматривать средства в федеральном бюджете на такие цели."В течении 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей. Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов и процентов по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники для создания системы ее послепродажного обслуживания", - сообщил Мишустин
https://ria.ru/20230224/posadka-1854096822.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Экономика, Владимир Путин
10:36 27.02.2023 (обновлено: 10:52 27.02.2023)
 
Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов

Мишустин: на модернизацию производства самолетов направят пять миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российским властям требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, на эти цели правительство в 2023 году направит 5 млрд рублей, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Во время совещания Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина в крайне сжатые сроки выполнить задачи по расширению выпуска всей линейки отечественных лайнеров.
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"Теперь требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов. По поручению главы государства правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.
Премьер-министр сообщил, что, начиная со следующего года, правительство будет специально предусматривать средства в федеральном бюджете на такие цели.
"В течении 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей. Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов и процентов по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники для создания системы ее послепродажного обслуживания", - сообщил Мишустин
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