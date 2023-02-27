https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854596216.html
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР - РИА Новости, 27.02.2023
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР
Власти Сахалинской области подготовили трехлетнюю программу восстановления социальных объектов подшефного региону Шахтерскому району Донецкой народной... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:51
2023-02-27T13:51
2023-02-27T13:51
общество
шахтерский район
сахалинская область
донецкая народная республика
валерий лимаренко
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Сахалинской области подготовили трехлетнюю программу восстановления социальных объектов подшефного региону Шахтерскому району Донецкой народной республики, сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи губернатор региона Валерий Лимаренко. "У нас есть подшефный район там же, недалеко от боевых действий. Это Шахтерский район Донецкой республики. Масштаб района – около 70 тысяч человек проживают. Все, что нужно в школах, в детских садах, в жилье, восстановили электричество, водоснабжение, скважины сделали… Потратили ресурсов приблизительно 550 миллионов (рублей), чуть больше. И сделали в конечном итоге трехлетнюю программу", - сказал Лимаренко.
https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854482882.html
шахтерский район
сахалинская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, шахтерский район, сахалинская область, донецкая народная республика, валерий лимаренко, владимир путин
Общество, Шахтерский район, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Валерий Лимаренко, Владимир Путин
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР
Глава Сахалина Лимаренко рассказал о трехлетней программе помощи подшефному району ДНР