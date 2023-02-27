Рейтинг@Mail.ru
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854596216.html
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР - РИА Новости, 27.02.2023
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР
Власти Сахалинской области подготовили трехлетнюю программу восстановления социальных объектов подшефного региону Шахтерскому району Донецкой народной... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:51
2023-02-27T13:51
общество
шахтерский район
сахалинская область
донецкая народная республика
валерий лимаренко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511860_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ebd2d76454fa076b6bdc65e0bbce91e2.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Сахалинской области подготовили трехлетнюю программу восстановления социальных объектов подшефного региону Шахтерскому району Донецкой народной республики, сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи губернатор региона Валерий Лимаренко. "У нас есть подшефный район там же, недалеко от боевых действий. Это Шахтерский район Донецкой республики. Масштаб района – около 70 тысяч человек проживают. Все, что нужно в школах, в детских садах, в жилье, восстановили электричество, водоснабжение, скважины сделали… Потратили ресурсов приблизительно 550 миллионов (рублей), чуть больше. И сделали в конечном итоге трехлетнюю программу", - сказал Лимаренко.
https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854482882.html
шахтерский район
сахалинская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511860_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6ae047f558e13acb471bb22e9add2ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, шахтерский район, сахалинская область, донецкая народная республика, валерий лимаренко, владимир путин
Общество, Шахтерский район, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Валерий Лимаренко, Владимир Путин
13:51 27.02.2023
 
Лимаренко рассказал о помощи подшефному Сахалину району ДНР

Глава Сахалина Лимаренко рассказал о трехлетней программе помощи подшефному району ДНР

© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Сахалинской области подготовили трехлетнюю программу восстановления социальных объектов подшефного региону Шахтерскому району Донецкой народной республики, сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи губернатор региона Валерий Лимаренко.
"У нас есть подшефный район там же, недалеко от боевых действий. Это Шахтерский район Донецкой республики. Масштаб района – около 70 тысяч человек проживают. Все, что нужно в школах, в детских садах, в жилье, восстановили электричество, водоснабжение, скважины сделали… Потратили ресурсов приблизительно 550 миллионов (рублей), чуть больше. И сделали в конечном итоге трехлетнюю программу", - сказал Лимаренко.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 04:44
Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион
 
ОбществоШахтерский районСахалинская областьДонецкая Народная РеспубликаВалерий ЛимаренкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала