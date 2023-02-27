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Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине - РИА Новости, 27.02.2023
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Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине
Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине - РИА Новости, 27.02.2023
Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко обратил внимание на высокий уровень количества онкологических... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:38
2023-02-27T13:38
общество
сахалин
россия
сахалинская область
валерий лимаренко
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко обратил внимание на высокий уровень количества онкологических заболеваний в регионе и рекомендовал субъекту вписаться в федеральные программы по борьбе с ними. Во время общения по видеосвязи Путин и Лимаренко обсудили развитие программы ускоренной и углубленной диспансеризации в регионе. Путин отметил, что диспансеризация выявляет проблему, но потом ее нужно решать, поэтому следующий шаг не менее важный. "Одна из этих проблем – это высокий уровень онкологических заболеваний на острове, Вы знаете об этом. Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями", - сказал Путин.
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общество, сахалин, россия, сахалинская область, валерий лимаренко, владимир путин
Общество, Сахалин, Россия, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Владимир Путин
13:38 27.02.2023
 
Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине

Путин призвал главу Сахалинской области вписаться в программы борьбы с онкозаболеваниями

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко обратил внимание на высокий уровень количества онкологических заболеваний в регионе и рекомендовал субъекту вписаться в федеральные программы по борьбе с ними.
Во время общения по видеосвязи Путин и Лимаренко обсудили развитие программы ускоренной и углубленной диспансеризации в регионе. Путин отметил, что диспансеризация выявляет проблему, но потом ее нужно решать, поэтому следующий шаг не менее важный.
"Одна из этих проблем – это высокий уровень онкологических заболеваний на острове, Вы знаете об этом. Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями", - сказал Путин.
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ОбществоСахалинРоссияСахалинская областьВалерий ЛимаренкоВладимир Путин
 
 
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