https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854593067.html

Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине

Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине - РИА Новости, 27.02.2023

Путин обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на Сахалине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко обратил внимание на высокий уровень количества онкологических... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:38

2023-02-27T13:38

2023-02-27T13:38

общество

сахалин

россия

сахалинская область

валерий лимаренко

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко обратил внимание на высокий уровень количества онкологических заболеваний в регионе и рекомендовал субъекту вписаться в федеральные программы по борьбе с ними. Во время общения по видеосвязи Путин и Лимаренко обсудили развитие программы ускоренной и углубленной диспансеризации в регионе. Путин отметил, что диспансеризация выявляет проблему, но потом ее нужно решать, поэтому следующий шаг не менее важный. "Одна из этих проблем – это высокий уровень онкологических заболеваний на острове, Вы знаете об этом. Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230131/murashko-1848631917.html

сахалин

россия

сахалинская область

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Дарья Буймова

общество, сахалин, россия, сахалинская область, валерий лимаренко, владимир путин