https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854590314.html

Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области

Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области - РИА Новости, 27.02.2023

Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области

Ситуация в Сахалинской области под контролем и развивается в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:28

2023-02-27T13:28

2023-02-27T13:28

политика

сахалинская область

россия

владимир путин

валерий лимаренко

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация в Сахалинской области под контролем и развивается в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и добавил, что власти будут делать все, чтобы поддержать потенциал развития региона. "А в целом, конечно, ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться", - сказал Путин. Он отметил, что у региона очень хороший и большой потенциал развития. "Будем все делать для того, чтобы вас поддержать", - сказал президент.

https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854482882.html

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политика, сахалинская область, россия, владимир путин, валерий лимаренко