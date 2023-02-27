https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854590314.html
Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области
Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области - РИА Новости, 27.02.2023
Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области
Ситуация в Сахалинской области под контролем и развивается в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:28
2023-02-27T13:28
2023-02-27T13:28
политика
сахалинская область
россия
владимир путин
валерий лимаренко
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация в Сахалинской области под контролем и развивается в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и добавил, что власти будут делать все, чтобы поддержать потенциал развития региона. "А в целом, конечно, ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться", - сказал Путин. Он отметил, что у региона очень хороший и большой потенциал развития. "Будем все делать для того, чтобы вас поддержать", - сказал президент.
https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854482882.html
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политика, сахалинская область, россия, владимир путин, валерий лимаренко
Политика, Сахалинская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Лимаренко
Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области
Президент Путин отметил, что ситуация в Сахалинской области развивается в позитивном ключе
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация в Сахалинской области под контролем и развивается в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и добавил, что власти будут делать все, чтобы поддержать потенциал развития региона.
"А в целом, конечно, ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться", - сказал Путин.
Он отметил, что у региона очень хороший и большой потенциал развития.
"Будем все делать для того, чтобы вас поддержать", - сказал президент.