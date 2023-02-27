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Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион - РИА Новости, 27.02.2023
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Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион
Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион - РИА Новости, 27.02.2023
Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион
Сахалинская область привлекла в 2022 году рекордный объем инвестиций в размере 261 миллиарда рублей, информирует пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T04:44
2023-02-27T04:44
сахалинская область
валерий лимаренко
сахалин
россия
экономика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев – РИА Новости. Сахалинская область привлекла в 2022 году рекордный объем инвестиций в размере 261 миллиарда рублей, информирует пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, 60 процентов средств были направлены в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором. В результате Сахалинская область заняла пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. В этом году власти региона панируют привлечь 290 миллиардов рублей инвестиций. В рамках реализации инвестпроектов в Сахалинской области продолжат строительство индустриальных парков – нефтегазового и агропромышленного, а также модернизацию Корсаковского морского порта. Кроме того, планируется строительство многофункционального Поронайского грузового района, создание логистического центра в Южно-Сахалинске, верфи по строительству судов из композитных материалов, лесоперерабатывающего комплекса, завода по производству модульных домокомплектов и цемента, завода по производству топлива, рыбоперерабатывающих заводов, развитие спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". "В ближайшие годы в Сахалинской области планируется создать 15 тысяч новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.
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сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин, россия, экономика
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Сахалин, Россия, Экономика
04:44 27.02.2023
 
Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион

Губернатор Сахалина Лимаренко: регион в 2022 году привлек рекордный объем инвестиций

© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев – РИА Новости. Сахалинская область привлекла в 2022 году рекордный объем инвестиций в размере 261 миллиарда рублей, информирует пресс-служба правительства региона.
"Несмотря на трудности, которые встали перед нами в прошлые годы, островной регион продолжил устойчивое развитие. Так, мы смогли привлечь рекордный объем инвестиций – 261 миллиард рублей. Появилось более тысячи новых рабочих мест. Это стало возможным благодаря тому, что мы создаем привлекательные условия для предпринимателей", - цитирует пресс-служба губернатора Валерия Лимаренко.
По данным пресс-службы, 60 процентов средств были направлены в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором. В результате Сахалинская область заняла пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России.
В этом году власти региона панируют привлечь 290 миллиардов рублей инвестиций.
В рамках реализации инвестпроектов в Сахалинской области продолжат строительство индустриальных парков – нефтегазового и агропромышленного, а также модернизацию Корсаковского морского порта.
Кроме того, планируется строительство многофункционального Поронайского грузового района, создание логистического центра в Южно-Сахалинске, верфи по строительству судов из композитных материалов, лесоперерабатывающего комплекса, завода по производству модульных домокомплектов и цемента, завода по производству топлива, рыбоперерабатывающих заводов, развитие спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".
"В ближайшие годы в Сахалинской области планируется создать 15 тысяч новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.
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Сахалинская областьВалерий ЛимаренкоСахалинРоссияЭкономика
 
 
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