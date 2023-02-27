https://ria.ru/20230227/sakhalin-1854482882.html

Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион

Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион - РИА Новости, 27.02.2023

Губернатор Сахалина сообщил о привлечении рекордных инвестиций в регион

Сахалинская область привлекла в 2022 году рекордный объем инвестиций в размере 261 миллиарда рублей, информирует пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T04:44

2023-02-27T04:44

2023-02-27T04:44

сахалинская область

валерий лимаренко

сахалин

россия

экономика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев – РИА Новости. Сахалинская область привлекла в 2022 году рекордный объем инвестиций в размере 261 миллиарда рублей, информирует пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, 60 процентов средств были направлены в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором. В результате Сахалинская область заняла пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. В этом году власти региона панируют привлечь 290 миллиардов рублей инвестиций. В рамках реализации инвестпроектов в Сахалинской области продолжат строительство индустриальных парков – нефтегазового и агропромышленного, а также модернизацию Корсаковского морского порта. Кроме того, планируется строительство многофункционального Поронайского грузового района, создание логистического центра в Южно-Сахалинске, верфи по строительству судов из композитных материалов, лесоперерабатывающего комплекса, завода по производству модульных домокомплектов и цемента, завода по производству топлива, рыбоперерабатывающих заводов, развитие спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". "В ближайшие годы в Сахалинской области планируется создать 15 тысяч новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230208/shakhtersk-1850488049.html

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сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин, россия, экономика