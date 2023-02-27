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"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки - РИА Новости, 27.02.2023
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"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки
"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки - РИА Новости, 27.02.2023
"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки
Компании, построившие заводы по переработке рыбы по программе инвестиционных квот, под угрозой огромных штрафов. Заплатить придется несколько миллиардов рублей. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:00
2023-02-27T11:18
экономика
дальний восток
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мурманская область
промышленность
инвестиции
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Мария Рубникович. Компании, построившие заводы по переработке рыбы по программе инвестиционных квот, под угрозой огромных штрафов. Заплатить придется несколько миллиардов рублей. Многие малые предприятия могут обанкротиться, а цены на рыбу снова начнут расти. В последствиях реформ разбиралось РИА Новости.Плавающие ценыПо добыче рыбы Россия на пятом месте в мире. А по потреблению — только на 24-м. Ключевые причины низкого спроса — цена и качество. Найти хороший товар по приемлемой стоимости можно разве что в приморских городах. И даже там местные жители нередко предпочитают покупать рыбу не в магазинах, а с рук — например, на "Авито".Регулировать путь к прилавку и длину цепочки — проблематично. Нужно совершенствовать логистику, стимулировать рыбодобывающие компании, чтобы они напрямую сотрудничали с ретейлом. А большинству это невыгодно — сети платят только после реализации. Соответственно, рыбаки не смогут готовиться к следующему сезону, пока товар не будет распродан.Другие насущные проблемы — старение флота и необходимость модернизации заводов. На решение всех задач требовались большие финансовые влияния.В 2016-м Минсельхоз России нашел выход: восстанавливать отрасль за счет самих рыбодобывающих компаний. Им предложили вложиться в строительство собственных береговых перерабатывающих комплексов или современных судов на российских верфях. В обмен государство выделило инвесторам квоту на добычу белой рыбы на Дальнем Востоке и Севере России. Всего из общего допустимого улова на инвестиционные цели забрали 20 процентов. Пять — на заводы, остальное — на флот. Кроме того, через аукционы с обязательством построить судно распределили 50 процентов квот на вылов краба.Планировали, что это обеспечит дополнительные рабочие места, увеличит объем вылова и переработки, повысит налоговые отчисления. На практике все оказалось сложнее."Придется обанкротиться"По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, из 27 перерабатывающих заводов уже сейчас построили 25. Согласно договору, ежегодно в течение 15 лет инвесторы обязуются производить на новом предприятии продукцию объемом не менее 70 процентов от предоставленной инвестиционной квоты.Правда, механизм подсчета у рыбаков и Росрыболовства — разный. В частности, регулятор отталкивается лишь от веса готовой продукции по отношению к размеру квоты. В итоге для компаний, производящих продукцию глубокой переработки, например филе, требование оказалось просто невыполнимым.За нарушение договора компании грозит штраф — больше миллиарда рублей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, пока речь идет лишь о досудебной претензии. Однако в отрасли опасаются, что взыскание такой суммы станет прецедентом. Формально под угрозой — практически все построенные в рамках программы береговые заводы.До Северного бассейна контролеры еще не добрались, однако и там рыбаки готовятся к худшему. "Я уже поговорил с нашими хозяевами фабрик, они объяснили: если начнут взыскивать миллиардные штрафы, им придется просто обанкротить и бросить заводы. Оплатить такие суммы никто не сможет", — рассказывает Константин Древетняк.Специалисты отрасли уверены: при подсчете необходимо учитывать вес сырца. Кроме того, в счет нормы должна идти не только рыба, выловленная по инвестквоте, но и другой улов, который предприятие также обрабатывает.Судно есть, а рыбы нетВ еще более сложной ситуации — те, кто решил строить суда на российских верфях.Из-за санкций большинство проектов заморозили. К лету 2022-го отставание от графиков составило от полугода до двух лет. Из 105 судов (64 рыбопромысловых и 41 краболов) заказчикам передали всего десять рыбопромысловых и четыре краболова.Вместо того чтобы в ближайшие годы ввести суда в эксплуатацию и выйти на окупаемость, компании все больше вязнут в долгах, так как вынуждены платить по кредитам.Отдельный вопрос, который особенно остро стоит в Северном море: найдется ли работа для всех судов.К таким же выводам пришла и Счетная палата. В отчете аудитора Сергея Мамедова (есть в распоряжении РИА Новости) указано, что планирование и распределение объектов в рамках инвестиционной программы проходило неэффективно. В результате создаются избыточные мощности, которые в дальнейшем будут простаивать из-за банальной нехватки сырья."Краб по 40 долларов"Расплачиваться за просчеты, полагают специалисты, придется и потребителям. Издержки компаний неизбежно скажутся на стоимости рыбы. Если изначально улов планировали отправлять на экспорт, то теперь товарооборот с иностранцами ограничен. Часть продукции постараются реализовать внутри страны.Помимо роста цен участники рынка предрекают проблемы с рабочими местами. Первый этап инвестквот, начавшийся в 2019-м, негативно сказался на малом бизнесе.В частности, от введения крабовых аукционов пострадали малые предприятия. Перераспределив половину общего допустимого улова через аукционы, законодатели обещали, что подвинут "крабовых гигантов" и помогут выйти на рынок новым игрокам. На деле все вышло наоборот.Под угрозой исчезновения колхоз "Приморец" — основной работодатель для жителей сразу двух рыбацких поселков Шкотовского района.После старта второго этапа программы колхоз наверняка лишится и второй половины доли в крабовом деле, уступив место крупным фирмам.Помимо рисков монополизации отрасли, беспокойство экспертов вызывает и судьба городов и поселков, живущих рыбным промыслом. Неясно, будут ли крупные компании заинтересованы в их развитии и удержании местных жителей."Судно работает по два-три месяца в море. Зарплаты высокие даже по меркам Мурманска. После пары рейсов специалист, скорее всего, прикупит домик где-то в Ярославле и вместе с семьей будет жить счастливо в благоприятном климате, а к морю возвращаться только на очередную смену", — полагает Константин Древетняк."Европа нас вытесняет"По мнению работников отрасли, программа инвестиционных квот выглядит скорее как передел рыбного рынка и единоразовое пополнение бюджета. При этом в долгосрочной перспективе пострадает малый и средний бизнес, а затем и российский потребитель. Введение второго этапа инвестквот, за которое Госдума проголосовала в декабре 2022-го, может усугубить ситуацию.Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера уверен: куда больше внимания Росрыболовству сейчас стоит обратить на риски страны потерять свою долю на мировой арене. В частности, в Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО).В Мурманской области давно фиксируют низкие показатели работы России в Северо-западной Атлантике. Уже десять лет отечественные компании осваивают менее 50 процентов своей квоты. Это может стать основанием для сокращения доли в НАФО.При этом, по его словам, так легко упускать богатую белком территорию — крайне опрометчивое решение.Год от года наука открывает все больше способов применения биоресурсов, и то, что вчера считалось рыбным отходом, может в будущем стать ценным материалом.Впрочем, пока этот вопрос в повестке дня стоит. По мнению экспертов, прежде чем вводить второй этап инвестиционной программы, стоит разобраться с теми сложностями, которые возникли на первом. Сейчас всем компаниям необходимо время на стабилизацию работы и решение локальных проблем.
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экономика, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мурманская область, промышленность, инвестиции
Экономика, Дальний Восток, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Мурманская область, Промышленность, Инвестиции
08:00 27.02.2023 (обновлено: 11:18 27.02.2023)
 

"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЛов рыбы в Приморском крае
Лов рыбы в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Мария Рубникович. Компании, построившие заводы по переработке рыбы по программе инвестиционных квот, под угрозой огромных штрафов. Заплатить придется несколько миллиардов рублей. Многие малые предприятия могут обанкротиться, а цены на рыбу снова начнут расти. В последствиях реформ разбиралось РИА Новости.

Плавающие цены

По добыче рыбы Россия на пятом месте в мире. А по потреблению — только на 24-м. Ключевые причины низкого спроса — цена и качество. Найти хороший товар по приемлемой стоимости можно разве что в приморских городах. И даже там местные жители нередко предпочитают покупать рыбу не в магазинах, а с рук — например, на "Авито".

"Если видите на прилавке рыбу за 400 рублей — с уверенностью могу сказать, что рыбак продал ее за 200. После него товар побывал у одного-десяти посредников и оброс наценкой", — говорит гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Регулировать путь к прилавку и длину цепочки — проблематично. Нужно совершенствовать логистику, стимулировать рыбодобывающие компании, чтобы они напрямую сотрудничали с ретейлом. А большинству это невыгодно — сети платят только после реализации. Соответственно, рыбаки не смогут готовиться к следующему сезону, пока товар не будет распродан.
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкДобыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча минтая на Курилах
Другие насущные проблемы — старение флота и необходимость модернизации заводов. На решение всех задач требовались большие финансовые влияния.
В 2016-м Минсельхоз России нашел выход: восстанавливать отрасль за счет самих рыбодобывающих компаний. Им предложили вложиться в строительство собственных береговых перерабатывающих комплексов или современных судов на российских верфях. В обмен государство выделило инвесторам квоту на добычу белой рыбы на Дальнем Востоке и Севере России. Всего из общего допустимого улова на инвестиционные цели забрали 20 процентов. Пять — на заводы, остальное — на флот. Кроме того, через аукционы с обязательством построить судно распределили 50 процентов квот на вылов краба.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкРабочие в цехе по переработке живого краба на заводе группы компаний "Антей" в Мурманске
Рабочие в цехе по переработке живого краба на заводе группы компаний Антей в Мурманске - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Рабочие в цехе по переработке живого краба на заводе группы компаний "Антей" в Мурманске
Планировали, что это обеспечит дополнительные рабочие места, увеличит объем вылова и переработки, повысит налоговые отчисления. На практике все оказалось сложнее.

"Придется обанкротиться"

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, из 27 перерабатывающих заводов уже сейчас построили 25. Согласно договору, ежегодно в течение 15 лет инвесторы обязуются производить на новом предприятии продукцию объемом не менее 70 процентов от предоставленной инвестиционной квоты.
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в медиабанкЛов корюшки на Ладожском озере
Лов корюшки на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Лов корюшки на Ладожском озере
Правда, механизм подсчета у рыбаков и Росрыболовства — разный. В частности, регулятор отталкивается лишь от веса готовой продукции по отношению к размеру квоты. В итоге для компаний, производящих продукцию глубокой переработки, например филе, требование оказалось просто невыполнимым.

"Предприятие получило инвестиционную квоту в 14 тысяч тонн, — приводит пример Зверев. — Произвело 1787 тонн филе минтая (на это ушло 7150 тонн рыбы-сырца) и 1755 тонн минтая обезглавленного мороженого (2500 тонн рыбы-сырца). Завод использовал 9650 тонн рыбы, то есть 78 процентов квоты. Но Росрыболовство не учитывает вес сырца, а просто суммирует объем произведенной продукции".

За нарушение договора компании грозит штраф — больше миллиарда рублей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, пока речь идет лишь о досудебной претензии. Однако в отрасли опасаются, что взыскание такой суммы станет прецедентом. Формально под угрозой — практически все построенные в рамках программы береговые заводы.
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкРаботники на линии обработки минтая в цехе
Работники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода ЗАО Курильский рыбак на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Работники на линии обработки минтая в цехе
До Северного бассейна контролеры еще не добрались, однако и там рыбаки готовятся к худшему. "Я уже поговорил с нашими хозяевами фабрик, они объяснили: если начнут взыскивать миллиардные штрафы, им придется просто обанкротить и бросить заводы. Оплатить такие суммы никто не сможет", — рассказывает Константин Древетняк.
Специалисты отрасли уверены: при подсчете необходимо учитывать вес сырца. Кроме того, в счет нормы должна идти не только рыба, выловленная по инвестквоте, но и другой улов, который предприятие также обрабатывает.

Судно есть, а рыбы нет

В еще более сложной ситуации — те, кто решил строить суда на российских верфях.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСуда в порту Мурманска
Разгрузка судов в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Суда в порту Мурманска
Из-за санкций большинство проектов заморозили. К лету 2022-го отставание от графиков составило от полугода до двух лет. Из 105 судов (64 рыбопромысловых и 41 краболов) заказчикам передали всего десять рыбопромысловых и четыре краболова.

"В России никогда не строили крупнотоннажные суда, у нас нет ни опыта, ни комплектующих, — подчеркивает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. — Все контракты по договорам инвестквот предусматривали строительство флота в соответствии с лучшими мировыми образцами. Но в условиях санкций нам отказывают в поставке главных двигателей, навигационных систем, рефрижераторных установок. Сами же мы, к сожалению, можем только корпус из стали сварить".

Вместо того чтобы в ближайшие годы ввести суда в эксплуатацию и выйти на окупаемость, компании все больше вязнут в долгах, так как вынуждены платить по кредитам.
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкДобыча минтая с помощью рыболовного трала в Татарском проливе у Курильских островов
Добыча минтая с помощью рыболовного трала в Татарском проливе у Курильских островов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча минтая с помощью рыболовного трала в Татарском проливе у Курильских островов
Отдельный вопрос, который особенно остро стоит в Северном море: найдется ли работа для всех судов.

"Для нас даже десять новых краболовов — избыточные мощности. Такие высокопроизводительные суда могут в сутки по 200 тонн ловить. У нас в Баренцевом море просто нет такого количества ресурсов", — отмечает Древетняк.

К таким же выводам пришла и Счетная палата. В отчете аудитора Сергея Мамедова (есть в распоряжении РИА Новости) указано, что планирование и распределение объектов в рамках инвестиционной программы проходило неэффективно. В результате создаются избыточные мощности, которые в дальнейшем будут простаивать из-за банальной нехватки сырья.

"Краб по 40 долларов"

Расплачиваться за просчеты, полагают специалисты, придется и потребителям. Издержки компаний неизбежно скажутся на стоимости рыбы. Если изначально улов планировали отправлять на экспорт, то теперь товарооборот с иностранцами ограничен. Часть продукции постараются реализовать внутри страны.

"В программу включили самые прибыльные куски отрасли: краба, минтая, треску — они востребованы на мировом рынке, — поясняет Георгий Мартынов. — Но сейчас Европа не аккредитует наши суда. И куда пойдет филе, краб по 40 долларов? Внутренний рынок и раньше их не брал из-за высокой стоимости, что уж говорить теперь".

Помимо роста цен участники рынка предрекают проблемы с рабочими местами. Первый этап инвестквот, начавшийся в 2019-м, негативно сказался на малом бизнесе.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкКарась на предприятии "Рыбхоз Кашма" в Тамбовской области
Карась, выращенный на предприятии Рыбхоз Кашма в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Карась на предприятии "Рыбхоз Кашма" в Тамбовской области
В частности, от введения крабовых аукционов пострадали малые предприятия. Перераспределив половину общего допустимого улова через аукционы, законодатели обещали, что подвинут "крабовых гигантов" и помогут выйти на рынок новым игрокам. На деле все вышло наоборот.

"Для участия в торгах нужно пять-шесть миллиардов рублей на покупку лота в тысячу тонн и еще от двух до двух с половиной миллиардов на строительство судна, — уточняет Мартынов. — Конечно, на аукционы вышли только очень крупные компании. Под каждый лот они создавали новые организации — так на рынке де-юре появились новые игроки, а де-факто ушли и старые".

Под угрозой исчезновения колхоз "Приморец" — основной работодатель для жителей сразу двух рыбацких поселков Шкотовского района.

"До 2019-го у него было порядка 600 тонн крабовых "исторических" квот. После введения аукциона он потерял половину доли. Участвовать в торгах колхоз не мог — лот был на 1000 тонн, а у него нет ни таких мощностей, ни денег на покупку квоты, — говорит Георгий Мартынов. — Банки кредит не дают, ведь малому бизнесу нечего заложить".

После старта второго этапа программы колхоз наверняка лишится и второй половины доли в крабовом деле, уступив место крупным фирмам.
Помимо рисков монополизации отрасли, беспокойство экспертов вызывает и судьба городов и поселков, живущих рыбным промыслом. Неясно, будут ли крупные компании заинтересованы в их развитии и удержании местных жителей.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРыболовный сейнер
рыболовный сейнер - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рыболовный сейнер
"Судно работает по два-три месяца в море. Зарплаты высокие даже по меркам Мурманска. После пары рейсов специалист, скорее всего, прикупит домик где-то в Ярославле и вместе с семьей будет жить счастливо в благоприятном климате, а к морю возвращаться только на очередную смену", — полагает Константин Древетняк.

"Европа нас вытесняет"

По мнению работников отрасли, программа инвестиционных квот выглядит скорее как передел рыбного рынка и единоразовое пополнение бюджета. При этом в долгосрочной перспективе пострадает малый и средний бизнес, а затем и российский потребитель. Введение второго этапа инвестквот, за которое Госдума проголосовала в декабре 2022-го, может усугубить ситуацию.
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня 2021, 08:00Специальный репортаж
Из рыбацкой сети — в торговую. Почему в России не подешевеет рыба
Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера уверен: куда больше внимания Росрыболовству сейчас стоит обратить на риски страны потерять свою долю на мировой арене. В частности, в Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО).

"В рамках НАФО за Евросоюзом, Россией и другими странами закреплена своя доля рыбы, — объясняет эксперт. — Мы заметили, что члены ЕС активно вытесняют нас — стараются выловить как можно больше рыбы в части, где работают наши моряки. Вскоре это позволит им пересмотреть квоты".

В Мурманской области давно фиксируют низкие показатели работы России в Северо-западной Атлантике. Уже десять лет отечественные компании осваивают менее 50 процентов своей квоты. Это может стать основанием для сокращения доли в НАФО.

"Мелкий морской окунь, добываемый в этих водах, не высокодоходный ресурс. Раньше многие наши компании зарабатывали за счет обменных операций с Гренландией — отдавали треску в обмен на палтуса. Но потом Гренландия сослалась на плохое состояние своих запасов и приостановила обмен. Теперь таким компаниям просто не на что существовать", — продолжает Древетняк.

При этом, по его словам, так легко упускать богатую белком территорию — крайне опрометчивое решение.
© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в медиабанкСайра
Сайра - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / В. Киселев
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Сайра
Год от года наука открывает все больше способов применения биоресурсов, и то, что вчера считалось рыбным отходом, может в будущем стать ценным материалом.

"Эти квоты добыты нашими рыбаками, их трудом. На бумаге они еще высокие, но их обязательно пересмотрят, и восстановить долю будет почти невозможно", — предупреждает специалист.

Впрочем, пока этот вопрос в повестке дня стоит. По мнению экспертов, прежде чем вводить второй этап инвестиционной программы, стоит разобраться с теми сложностями, которые возникли на первом. Сейчас всем компаниям необходимо время на стабилизацию работы и решение локальных проблем.
 
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