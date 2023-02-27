https://ria.ru/20230227/ryba-1853860643.html

"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки

"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки - РИА Новости, 27.02.2023

"Нас хотят вытеснить с рынка": с чем столкнулись российские рыбаки

Компании, построившие заводы по переработке рыбы по программе инвестиционных квот, под угрозой огромных штрафов. Заплатить придется несколько миллиардов рублей. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:00

2023-02-27T08:00

2023-02-27T11:18

экономика

дальний восток

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

мурманская область

промышленность

инвестиции

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Мария Рубникович. Компании, построившие заводы по переработке рыбы по программе инвестиционных квот, под угрозой огромных штрафов. Заплатить придется несколько миллиардов рублей. Многие малые предприятия могут обанкротиться, а цены на рыбу снова начнут расти. В последствиях реформ разбиралось РИА Новости.Плавающие ценыПо добыче рыбы Россия на пятом месте в мире. А по потреблению — только на 24-м. Ключевые причины низкого спроса — цена и качество. Найти хороший товар по приемлемой стоимости можно разве что в приморских городах. И даже там местные жители нередко предпочитают покупать рыбу не в магазинах, а с рук — например, на "Авито".Регулировать путь к прилавку и длину цепочки — проблематично. Нужно совершенствовать логистику, стимулировать рыбодобывающие компании, чтобы они напрямую сотрудничали с ретейлом. А большинству это невыгодно — сети платят только после реализации. Соответственно, рыбаки не смогут готовиться к следующему сезону, пока товар не будет распродан.Другие насущные проблемы — старение флота и необходимость модернизации заводов. На решение всех задач требовались большие финансовые влияния.В 2016-м Минсельхоз России нашел выход: восстанавливать отрасль за счет самих рыбодобывающих компаний. Им предложили вложиться в строительство собственных береговых перерабатывающих комплексов или современных судов на российских верфях. В обмен государство выделило инвесторам квоту на добычу белой рыбы на Дальнем Востоке и Севере России. Всего из общего допустимого улова на инвестиционные цели забрали 20 процентов. Пять — на заводы, остальное — на флот. Кроме того, через аукционы с обязательством построить судно распределили 50 процентов квот на вылов краба.Планировали, что это обеспечит дополнительные рабочие места, увеличит объем вылова и переработки, повысит налоговые отчисления. На практике все оказалось сложнее."Придется обанкротиться"По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, из 27 перерабатывающих заводов уже сейчас построили 25. Согласно договору, ежегодно в течение 15 лет инвесторы обязуются производить на новом предприятии продукцию объемом не менее 70 процентов от предоставленной инвестиционной квоты.Правда, механизм подсчета у рыбаков и Росрыболовства — разный. В частности, регулятор отталкивается лишь от веса готовой продукции по отношению к размеру квоты. В итоге для компаний, производящих продукцию глубокой переработки, например филе, требование оказалось просто невыполнимым.За нарушение договора компании грозит штраф — больше миллиарда рублей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, пока речь идет лишь о досудебной претензии. Однако в отрасли опасаются, что взыскание такой суммы станет прецедентом. Формально под угрозой — практически все построенные в рамках программы береговые заводы.До Северного бассейна контролеры еще не добрались, однако и там рыбаки готовятся к худшему. "Я уже поговорил с нашими хозяевами фабрик, они объяснили: если начнут взыскивать миллиардные штрафы, им придется просто обанкротить и бросить заводы. Оплатить такие суммы никто не сможет", — рассказывает Константин Древетняк.Специалисты отрасли уверены: при подсчете необходимо учитывать вес сырца. Кроме того, в счет нормы должна идти не только рыба, выловленная по инвестквоте, но и другой улов, который предприятие также обрабатывает.Судно есть, а рыбы нетВ еще более сложной ситуации — те, кто решил строить суда на российских верфях.Из-за санкций большинство проектов заморозили. К лету 2022-го отставание от графиков составило от полугода до двух лет. Из 105 судов (64 рыбопромысловых и 41 краболов) заказчикам передали всего десять рыбопромысловых и четыре краболова.Вместо того чтобы в ближайшие годы ввести суда в эксплуатацию и выйти на окупаемость, компании все больше вязнут в долгах, так как вынуждены платить по кредитам.Отдельный вопрос, который особенно остро стоит в Северном море: найдется ли работа для всех судов.К таким же выводам пришла и Счетная палата. В отчете аудитора Сергея Мамедова (есть в распоряжении РИА Новости) указано, что планирование и распределение объектов в рамках инвестиционной программы проходило неэффективно. В результате создаются избыточные мощности, которые в дальнейшем будут простаивать из-за банальной нехватки сырья."Краб по 40 долларов"Расплачиваться за просчеты, полагают специалисты, придется и потребителям. Издержки компаний неизбежно скажутся на стоимости рыбы. Если изначально улов планировали отправлять на экспорт, то теперь товарооборот с иностранцами ограничен. Часть продукции постараются реализовать внутри страны.Помимо роста цен участники рынка предрекают проблемы с рабочими местами. Первый этап инвестквот, начавшийся в 2019-м, негативно сказался на малом бизнесе.В частности, от введения крабовых аукционов пострадали малые предприятия. Перераспределив половину общего допустимого улова через аукционы, законодатели обещали, что подвинут "крабовых гигантов" и помогут выйти на рынок новым игрокам. На деле все вышло наоборот.Под угрозой исчезновения колхоз "Приморец" — основной работодатель для жителей сразу двух рыбацких поселков Шкотовского района.После старта второго этапа программы колхоз наверняка лишится и второй половины доли в крабовом деле, уступив место крупным фирмам.Помимо рисков монополизации отрасли, беспокойство экспертов вызывает и судьба городов и поселков, живущих рыбным промыслом. Неясно, будут ли крупные компании заинтересованы в их развитии и удержании местных жителей."Судно работает по два-три месяца в море. Зарплаты высокие даже по меркам Мурманска. После пары рейсов специалист, скорее всего, прикупит домик где-то в Ярославле и вместе с семьей будет жить счастливо в благоприятном климате, а к морю возвращаться только на очередную смену", — полагает Константин Древетняк."Европа нас вытесняет"По мнению работников отрасли, программа инвестиционных квот выглядит скорее как передел рыбного рынка и единоразовое пополнение бюджета. При этом в долгосрочной перспективе пострадает малый и средний бизнес, а затем и российский потребитель. Введение второго этапа инвестквот, за которое Госдума проголосовала в декабре 2022-го, может усугубить ситуацию.Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера уверен: куда больше внимания Росрыболовству сейчас стоит обратить на риски страны потерять свою долю на мировой арене. В частности, в Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО).В Мурманской области давно фиксируют низкие показатели работы России в Северо-западной Атлантике. Уже десять лет отечественные компании осваивают менее 50 процентов своей квоты. Это может стать основанием для сокращения доли в НАФО.При этом, по его словам, так легко упускать богатую белком территорию — крайне опрометчивое решение.Год от года наука открывает все больше способов применения биоресурсов, и то, что вчера считалось рыбным отходом, может в будущем стать ценным материалом.Впрочем, пока этот вопрос в повестке дня стоит. По мнению экспертов, прежде чем вводить второй этап инвестиционной программы, стоит разобраться с теми сложностями, которые возникли на первом. Сейчас всем компаниям необходимо время на стабилизацию работы и решение локальных проблем.

https://ria.ru/20210613/murmansk-1736174771.html

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экономика, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мурманская область, промышленность, инвестиции