https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

В РВИО рассказали о советских воинах, совершавших подвиг Матросова

В РВИО рассказали о советских воинах, совершавших подвиг Матросова - РИА Новости, 27.02.2023

В РВИО рассказали о советских воинах, совершавших подвиг Матросова

Случаи героизма советских солдат, которые подобно Александру Матросову в годы Великой Отечественной войны закрывали собой пулеметы нацистов, исчисляются... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T00:43

2023-02-27T00:43

2023-02-27T10:48

чернушка

тверская область

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Случаи героизма советских солдат, которые подобно Александру Матросову в годы Великой Отечественной войны закрывали собой пулеметы нацистов, исчисляются сотнями, в архивах сохраняются данные о еще не известных подвигах, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 80 лет назад, 27 февраля 1943 года, рядовой советской армии Александр Матросов героически погиб в бою за деревню Чернушки (Калининская, сегодня — Тверская область), заслонив своим телом амбразуру вражеского дзота."Конечно, подобный героизм в годы Великой Отечественной войны носил массовый характер. Число таких эпизодов в годы Великой Отечественной войны исчисляется сотнями – до сих пор историки спорят: некоторые считают, что всего было где-то 500 случаев закрытия вражеских орудий нашими бойцам, кто-то считает, что чуть больше или меньше", - сказал Мягков.Историк напомнил, что еще до подвига Матросова, в августе 1941 года, аналогичный героический поступок совершил младший политрук 28-й танковой дивизии Александр Панкратов, который закрыл собой вражескую амбразуру во время контратаки Красной Армии под Новгородом.Говоря о значении подвига Матросова, Мягков подчеркнул, что своей самоотверженностью он подал пример всем советским бойцам."Матросов осознанно пошел на данный поступок, прекрасно отдавая себе отчет в том, что погибнет, и двигало им не тщеславное желание стать героем – поверьте, мертвому награды и звания уже не нужны. Он понимал, что за его спиной – боевые товарищи, и если ты сейчас не бросишься, то пулемет убьет всех и боевая задача не будет выполнена", - отметил научный директор РВИО.Спорная датаИсторик также прокомментировал существующее расхождение в дате гибели Матросова – разные источники приводят как 23, так и 27 февраля. По мнению Мягкова, путаница могла возникнуть как и из-за объективных трудностей с ведением учета погибших в условиях войны, так и с желанием советских властей добиться определенного "символизма"."Во-первых, в военное лихолетье подвиги, которые совершались раньше, иногда записывали на более поздние даты и наоборот. Это происходило в том числе потому, что списки потерь приходили с задержкой. Сначала была принята дата 23 февраля, возможно, руководству страны хотелось добиться некоего символического эффекта, совместив этот подвиг с Днем защитника отечества", - пояснил историк.Собеседник агентства подчеркнул, что, по актуальным архивным данным, "каноничной" датой подвига Матросова является 27 февраля 1943 года.Не все подвиги известныПо данным научного директора РВИО, не все подвиги, совершенные в годы ВОВ, сегодня известны — дальнейшая работа в архивах позволит узнать о "новых" героических эпизодах Великой Отечественной. "У нас еще есть шанс узнать и другие, ранее не известные подвиги времен ВОВ, подобные самопожертвованию Матросова — архивы хранят еще многое. Конечно, эти данные не дадут нам принципиально новой информации о ходе войны — все-таки прошло более 80 лет, все мы давно знаем, чем она началась и чем закончилась. Однако какие-то яркие "звездочки" отдельных подвигов еще точно можно найти", - выразил мнение Мягков.Новые героиГоворя о нынешней специальной военной операции на Украине, историк отметил, что и на ней российские бойцы идут на самопожертвование. В качестве примера Мягков привел старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, который, попав в окружение в первый день СВО, подорвал гранатой себя и большое число противников.Научный директор РВИО уверен, что память о погибших в СВО солдат будет увековечена так же, как и в годы ВОВ, но подчеркнул, что на это нужно время."Сегодня у нас гораздо больше информационных инструментов, чем в 1940-е годы, и поэтому мы должны работать над тем, чтобы о подвигах современных героев России знала вся страна. В этом плане, я считаю, мы пока недорабатываем — мало один раз показать сюжет по телевидению или написать статью в газете. Видимо, мы долго "раскачиваемся", но уверен, что правильные выводы будут сделаны", - отметил собеседник агентства.В качестве мер по увековечиванию погибших в зоне СВО Мягков предложил снимать о них художественные фильмы, а также начинать с рассказов о конкретных бойцах, совершивших подвиги в нынешнем спецоперации, в рамках введенных в российских школах "Разговорах о важном".

https://ria.ru/20221208/brusilovskiy-1837224165.html

https://ria.ru/20221201/geroi-1835545722.html

https://ria.ru/20230107/grekhi-1843427199.html

https://ria.ru/20230118/leningrad-1845181198.html

https://ria.ru/20220922/taktika-1818571241.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849400845.html

чернушка

тверская область

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чернушка, тверская область, украина, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945)