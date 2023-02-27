Опрос: более половины молдаван выступили против присоединения к Румынии
Опрос IMAS: около 60 процентов жителей Молдавии выступили против присоединения к Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
По данным исследования, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то подобное объединение поддержали бы 32% местных жителей (в ноябре за это выступали 37% респондентов). В то же время 57% опрошенных считают, что страна должна оставаться независимой (50% ранее). Еще 2% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците (4% ранее), 9% респондентов не определились с ответом.
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Опрос проводился с 6 по 23 февраля в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.