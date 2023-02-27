https://ria.ru/20230227/rumyniya-1854670805.html

Опрос: более половины молдаван выступили против присоединения к Румынии

Опрос: более половины молдаван выступили против присоединения к Румынии - РИА Новости, 27.02.2023

Опрос: более половины молдаван выступили против присоединения к Румынии

Больше половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:40

2023-02-27T17:40

2023-02-27T17:40

в мире

румыния

молдавия

бухарест

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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. По данным исследования, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то подобное объединение поддержали бы 32% местных жителей (в ноябре за это выступали 37% респондентов). В то же время 57% опрошенных считают, что страна должна оставаться независимой (50% ранее). Еще 2% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците (4% ранее), 9% респондентов не определились с ответом. Опрос проводился с 6 по 23 февраля в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20230223/sotrudnichestvo-1854036124.html

https://ria.ru/20230227/svyazi-1854586683.html

румыния

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бухарест

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в мире, румыния, молдавия, бухарест