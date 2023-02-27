https://ria.ru/20230227/rossiya-1854597573.html

В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России

В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России - РИА Новости, 27.02.2023

В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России

Новый виток западных санкций и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса, считают авторы китайского портала... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:01

2023-02-27T14:01

2023-02-27T14:17

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новый виток западных санкций и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса, считают авторы китайского портала Global Times.По мнению обозревателей, упорство США и стран Евросоюза в вопросах ограничений и выдавливания Москвы из международного пространства выглядит как попытка затянуть конфликт на Украине."Это просто дипломатические и символические жесты со стороны западных стран, чтобы выразить свое разочарование", — объяснил журналистам старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго.Другой исследователь, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хун, считает, что Запад ограничивает политические инструменты в использовании на Украине.ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После его введения под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.Ранее МИД Китая опубликовал на своем сайте заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. В нем числятся 12 пунктов, среди которых — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации. Кроме того, Пекин выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.

https://ria.ru/20230225/sblizhenie-1854280321.html

https://ria.ru/20230227/peskov-1854575189.html

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китай

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, китай, украина, евросоюз