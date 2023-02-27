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В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России - РИА Новости, 27.02.2023
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В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России
В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России - РИА Новости, 27.02.2023
В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России
Новый виток западных санкций и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса, считают авторы китайского портала... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:01
2023-02-27T14:17
в мире
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китай
украина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новый виток западных санкций и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса, считают авторы китайского портала Global Times.По мнению обозревателей, упорство США и стран Евросоюза в вопросах ограничений и выдавливания Москвы из международного пространства выглядит как попытка затянуть конфликт на Украине."Это просто дипломатические и символические жесты со стороны западных стран, чтобы выразить свое разочарование", — объяснил журналистам старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго.Другой исследователь, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хун, считает, что Запад ограничивает политические инструменты в использовании на Украине.ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После его введения под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.Ранее МИД Китая опубликовал на своем сайте заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. В нем числятся 12 пунктов, среди которых — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации. Кроме того, Пекин выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
https://ria.ru/20230225/sblizhenie-1854280321.html
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в мире, россия, китай, украина, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Украина, Евросоюз
14:01 27.02.2023 (обновлено: 14:17 27.02.2023)
 
В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России

Global Times: попытки изолировать Россию обернутся для Запада затяжным кризисом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новый виток западных санкций и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса, считают авторы китайского портала Global Times.
По мнению обозревателей, упорство США и стран Евросоюза в вопросах ограничений и выдавливания Москвы из международного пространства выглядит как попытка затянуть конфликт на Украине.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 14:59
Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт
"Это просто дипломатические и символические жесты со стороны западных стран, чтобы выразить свое разочарование", — объяснил журналистам старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго.
Другой исследователь, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хун, считает, что Запад ограничивает политические инструменты в использовании на Украине.

"Такие импульсивные действия могут помочь западным странам выплеснуть свое разочарование и на минуту почувствовать себя лучше, но это приведет к еще большему кровопролитию, большим жертвам и еще большим потерям имущества, поскольку еще сильнее разожжет конфликт", — заявил он.

ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После его введения под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.
Ранее МИД Китая опубликовал на своем сайте заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. В нем числятся 12 пунктов, среди которых — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации. Кроме того, Пекин выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 12:45
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