14:01 27.02.2023 (обновлено: 14:17 27.02.2023)
В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России
Global Times: попытки изолировать Россию обернутся для Запада затяжным кризисом
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новый виток западных санкций и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса, считают авторы китайского портала Global Times.
25 февраля, 14:59Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт
"Это просто дипломатические и символические жесты со стороны западных стран, чтобы выразить свое разочарование", — объяснил журналистам старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго.
Другой исследователь, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хун, считает, что Запад ограничивает политические инструменты в использовании на Украине.
"Такие импульсивные действия могут помочь западным странам выплеснуть свое разочарование и на минуту почувствовать себя лучше, но это приведет к еще большему кровопролитию, большим жертвам и еще большим потерям имущества, поскольку еще сильнее разожжет конфликт", — заявил он.
ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После его введения под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.
Ранее МИД Китая опубликовал на своем сайте заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. В нем числятся 12 пунктов, среди которых — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации. Кроме того, Пекин выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.