20:32 27.02.2023 (обновлено: 21:47 27.02.2023)
Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности
Компания Wizz Air из соображений безопасности приостановит все рейсы в Кишинев с 14 марта
Самолет авиакомпании Wizz Air. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Авиакомпания Wizz Air приостановит с 14 марта рейсы в Кишинев из соображений безопасности.
"Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", — говорится в заявлении перевозчика.
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.
Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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