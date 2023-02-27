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Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности - РИА Новости, 27.02.2023
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Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности
Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности - РИА Новости, 27.02.2023
Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности
Авиакомпания Wizz Air приостановит с 14 марта рейсы в Кишинев из соображений безопасности. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:32
2023-02-27T21:47
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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Авиакомпания Wizz Air приостановит с 14 марта рейсы в Кишинев из соображений безопасности. Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova предупредила об отмене в марте регулярных рейсов по десяти направлениям в страны Европы и Азии. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, молдавия, кишинев, wizz air, туризм, новости - туризм
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Wizz Air, Туризм, Новости - Туризм
20:32 27.02.2023 (обновлено: 21:47 27.02.2023)
 
Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности

Компания Wizz Air из соображений безопасности приостановит все рейсы в Кишинев с 14 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Wizz Air
Самолет авиакомпании Wizz Air - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет авиакомпании Wizz Air. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Авиакомпания Wizz Air приостановит с 14 марта рейсы в Кишинев из соображений безопасности.

"Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", — говорится в заявлении перевозчика.

Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova предупредила об отмене в марте регулярных рейсов по десяти направлениям в страны Европы и Азии.
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.
Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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