https://ria.ru/20230227/reysy-1854708146.html

Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности

Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности - РИА Новости, 27.02.2023

Компания Wizz Air приостановит рейсы в Кишинев из соображений безопасности

Авиакомпания Wizz Air приостановит с 14 марта рейсы в Кишинев из соображений безопасности. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:32

2023-02-27T20:32

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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Авиакомпания Wizz Air приостановит с 14 марта рейсы в Кишинев из соображений безопасности. Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova предупредила об отмене в марте регулярных рейсов по десяти направлениям в страны Европы и Азии. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.* Запрещенная в России террористическая организация.

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