https://ria.ru/20230227/rekruting-1853755151.html

"Это может все изменить". Армия США проигрывает важнейшую битву

"Это может все изменить". Армия США проигрывает важнейшую битву - РИА Новости, 27.02.2023

"Это может все изменить". Армия США проигрывает важнейшую битву

Американские Вооруженные силы столкнулись с дефицитом кадров. Эксперты заговорили о возможности отхода от контрактной системы набора личного состава. О причинах РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:00

2023-02-27T08:00

2023-02-27T08:13

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Американские Вооруженные силы столкнулись с дефицитом кадров. Эксперты заговорили о возможности отхода от контрактной системы набора личного состава. О причинах и последствиях кризиса — в материале РИА Новости."Несколько хороших парней"Армия США недосчиталась 15 тысяч рекрутов даже после того, как снизили планку на девять тысяч. Всего в 2022 году хотели набрать 60 тысяч солдат.Это худший результат с 1973-го — когда полностью перешли от службы по призыву к контрактной армии. Или, как ее здесь называют, — "полностью добровольческой".Те же неприятности у ВМС и ВВС. Из всех родов войск один Корпус морской пехоты достиг целевых показателей. Но это вторая с конца по личному составу часть армии — меньше лишь в Космических силах.При этом общую численность официально стараются поддерживать на стабильном уровне — после значительного сокращения с более чем двух миллионов в 1990-м до 1,4 миллиона в 2001-м. С резервистами — так же: с 2000-го — 800 тысяч. Тем не менее в высоких кабинетах крайне озабочены.Не хотят и не могут"Мы можем разрабатывать сколь угодно технологичные вооружения, но без талантливых и мотивированных людей, чтобы пользоваться ими, никак нельзя", — прокомментировала ситуацию министр Армии США Кристина Вормут.По данным начальника штаба Джеймса Макконвилла, только 23% американцев от 17 до 24 лет соответствуют критериям отбора. Генерал-лейтенант в отставке и сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Томас Шпор связывает это с нездоровым образом жизни — каждый пятый от 12 до 19 лет страдает ожирением.Молодые граждане США и сами не горят желанием надевать военную форму. Лишь девять процентов интересуются контрактной службой.Прошлогодний опрос Пентагона показал: 57 процентов среди молодежи боятся психологических проблем из-за службы, почти половина — последствий для здоровья. "Они думают, что будут сломлены", — приводит NBC слова одного из высокопоставленных американских военных.Влияет и демография. В 1995-м практически у половины американцев родители отслужили в армии. Теперь — всего у 13%. Личный пример старшего поколения очень важен: 79% нынешних контрактников — дети военных.А вот результат исследования института Рональда Рейгана, проводившегося в 2021-м: только 45% населения доверяют Вооруженным силам. Это на 25% меньше, чем в 2018-м.Логичные и не очень причиныПодобные проблемы возникали в 1999, 2005 и 2018 годах, пусть и в меньших масштабах. Это объяснялось большими потерями в конфликтах и подъемом экономики — потенциальные рекруты не хотели рисковать жизнью, предпочитая менее опасные профессии.Теперь же ситуация, близкая к экономическому кризису. Да и противостояние с Россией и в перспективе с Китаем не прибавляет желания послужить родине. В таких условиях, признается Джеймс Макконвилл, армии, прежде чем выйти на поле боя, приходится сражаться на рынке труда.Есть и другие негативные факторы. По мнению экспертов, американские власти занимаются не самыми важными проблемами. Как отмечает Томас Шпор, Пентагон представил детальный план на 50 страниц борьбы с изменением климата. "Возможно, нас утешит то, что вместе с падением численности и боеспособности войск сократятся выбросы углекислого газа", — иронизирует он.А телеканал Fox News указывает на увлеченность командования гендерными вопросами. В частности, был сюжет о запуске в Академии ВВС США в Колорадо программы подготовки женщин и сексуальных меньшинств."Если вы цисгендерный мужчина, то эта программа не для вас". Есть два других курса, один из которых — исключительно для темнокожих.Консервативные политики считают, что это отпугивает потенциальных новобранцев. Ну и военные провалы Пентагона в Ираке и Афганистане не добавляют популярности армейской службе.Выход из кризиса пока не просматривается. Эксперты считают: полностью контрактные Вооруженные силы теперь под вопросом. На сокращение численности войск Пентагон, очевидно, не готов. Поэтому спустя полвека после отказа от призывной системы сторонники ее возвращения получают весомый аргумент.

https://ria.ru/20221230/bundesver-1841908605.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, россия, китай, министерство обороны сша, в мире