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Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор

Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор - РИА Новости, 27.02.2023

Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор

Строительство боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России находится под особым контролем руководства страны. Не случайно атомные ракетоносцы "Борей" и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:00

2023-02-27T11:00

2023-02-27T11:00

интервью

алексей рахманов

безопасность

мурманск

объединенная судостроительная корпорация

вмф рф

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Строительство боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России находится под особым контролем руководства страны. Не случайно атомные ракетоносцы "Борей" и "Ясень" кораблестроители называют "президентской серией". С какими итогами закончила год Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), и какие планы у кораблестроителей на 2023 год, рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.− Алексей Львович, каковы итоги выполнения ГОЗ (государственного оборонного заказа – ред.) в 2022 году?– Несмотря на проблемы, с которыми мы столкнулись, корпорация передала флоту ключевые заказы, запланированные на 2022 год.На протяжении последних трех лет производственное объединение "Севмаш" ежегодно передает государственному заказчику построенные на его стапелях атомные подводные ракетоносцы. В 2022 году сдан третий атомный подводный крейсер проекта Борей-А "Генералиссимус Суворов".Кроме этого, ВМФ получил новую подводную лодку "Уфа", модернизированную атомную подводную лодку "Тамбов", три корабля противоминной обороны. Всего шесть кораблей. Основная доля государственного оборонного заказа выполнена.На этот год перешли ряд заказов, в том числе неатомная подлодка "Кронштадт", фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий". Все эти корабли будут сданы флоту в первом полугодии.Фрегат "Адмирал Головко" в феврале выполнит переход на Северный флот для завершения государственных испытаний с выполнением боевых упражнений. После этого корабль будет передан ВМФ.Кроме того, из ремонта выйдет фрегат "Неустрашимый", а также вернется на флот АПЛ "Леопард".− "Севмаш" какие лодки планирует в этом году передать флоту?– "Севмаш" набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Александр III" и многоцелевая – "Красноярск". "Архангельск" войдет в состав ВМФ в 2024 году.− Перешли ли в ОСК на работу в три смены по ГОЗ в связи с выполнением задач спецоперации?– У нас работа выборочно построена по трехсменному режиму в отношении ключевых заказов. Это касается, в частности, таких кораблей, как авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Адмирал Нахимов" и ряда других. Вся остальная работа идет системно и по графику. Где необходимо, мы дополнительно внедряем трехсменный режим. Прежде всего в части лакокрасочных работ, работ по радиационному контролю – везде, где мероприятия не могут проводиться в первую и вторую смены. Такие работы выполняются во время отсутствия рабочих с тем, чтобы, проведя соответствующий контроль, дальше получать продвижение по технической готовности кораблей.Руководством ОСК и предприятий, входящих в корпорацию, принимаются исчерпывающие меры, в том числе по увеличению сменности работ, для исключения срывов контрактных обязательств по строительству и ремонту кораблей.− Есть ли изменения в сроках перехода предприятий ОСК на выпуск продукции гражданского назначения (2025 год – 30%, 2030 год – 50%) в связи с проведением СВО?– На данный момент кардинальных изменений не произошло. Оценку доли гражданской продукции целесообразно произвести после утверждения государственной программы вооружения на новый период.В текущих обстоятельствах могут быть изменения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Мы со своей стороны наращиваем потенциал производства гражданской продукции по всем сегментам: грузовой, коммерческий, маломерный флот, атомные ледоколы.− Какой из проектов анаэробной установки для ПЛ на данный момент в приоритете: разработки КБ "Рубин" или "Малахит"? Как специалисты ОСК оценивают применение литий-ионных аккумуляторов на подводных лодках? Какие наработки в этом направлении есть у предприятий корпорации?– Работы по созданию анаэробной энергетической установки ведутся в инициативном порядке по двум направлениям: электрохимический генератор с реформингом дизельного топлива (АО "ЦКБ МТ "Рубин") и газотурбинный двигатель замкнутого цикла (АО "СПМБМ "Малахит"). В настоящее время работы находятся в высокой стадии готовности. По результатам их выполнения технические решения будут предложены для использования в ВМФ.Литий-ионные аккумуляторные батареи обладают повышенной мощностью при тех же массогабаритных характеристиках, что и существующие аккумуляторные батареи. Для принятия решения об их использовании на подводных лодках необходимо проведение дополнительных исследований по безопасности эксплуатации в замкнутом пространстве.− Возможно ли комбинированное использование анаэробной установки и литий-ионных батарей?– Разработка "ЦКБ МТ "Рубин" предусматривает использование указанных батарей совместно с анаэробной установкой, что должно существенно повысить боевые возможности перспективных неатомных подводных лодок.− Есть ли другие технологии, которые могут применяться на неатомных подлодках для увеличения времени нахождения под водой?– Технически самой оптимальной анаэробной установкой является ядерный реактор. Если мы хотим получить лучшие характеристики за лучшие деньги, то нужно двигаться в сторону ядерной энергетической установки. Вопрос, для какого класса подводных лодок она применима, остается открытым.Иные варианты имеют свои риски. Для хранения кислорода и водорода на борту необходимы достаточно дорогостоящие процессы. Если базовым источником для получения водорода и кислорода является дизельное топливо, то с учетом его подорожания эффективность такого рода анаэробных установок пока вызывает вопросы. Мы для себя не получили уверенного результата для утверждений о том, что анаэробная установка для ДЭПЛ (дизель-электрической подводной лодки – ред.) является наиболее эффективным решением.Продолжаются работы с батареями, которые используют литий, они сохраняют свой темп.Разработка ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установки – ред.) упирается в неготовность ряда ключевых технологических решений, а именно: хранение водорода на борту, использование надежных батарей с использованием лития. Работы по этим направлениям продолжаются, они не прекращались.Что может заменить воздух? Ответ: кислород, который находится в цистернах на подлодках. А дальше мир не придумал ничего другого, кроме как топливные элементы с благородными металлами в качестве катализаторов и соответствующими мембранами, при попадании на поверхность которых кислорода и водорода вырабатывается электроэнергия. Эти элементы летают в космосе с 1967 года. Ничего супер инновационного в этих технологиях нет.А вот придумать компактный источник энергии в виде маленькой ядерной установки – тема интересная. Исследования в этой области ведутся.− Алексей Львович, ранее вы говорили о возможности сокращения сроков строительства атомных подлодок на 8-13 месяцев. Удается ли реализовывать эту идею?– Работы в этом направлении идут непрерывно. Они обусловлены двумя факторами: во-первых, у нас есть технологические решения, которые позволяют сокращать сроки строительства. Во-вторых, сокращение будет происходить по мере строительства серийных образцов, потому что у нас от головного к первому серийному, от первого серийного ко второму трудоемкость в нормо-часа хуже снижается на 20%, а затем на 10-12%.Например, ледокол "Якутия" мы спустили на воду на восемь месяцев раньше плана и в более высокой степени готовности, чем предыдущие ледоколы этого проекта, причем в корпус был уже погружен атомный реактор. Это стало возможным благодаря целому комплексу мероприятий, начиная от внедрения бережливого производства до устранения различного рода потерь, применения новых технологий.Наша задача – сократить стапельный период строительства. На сам стапель мы будем отправлять более насыщенные блоки.Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача – выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году.− ЦКБ "Рубин" на последних выставках демонстрирует большую номенклатуру подводных беспилотников гражданского и военного назначения. Является ли беспилотное кораблестроение новым трендом в ОСК? Какова доля строительства беспилотников в общих объемах строительства кораблей сегодня, и каковы планы?– Создание беспилотных морских объектов для нас относится к приоритетным направлениям, но не является новым. Корпорация занимается этим более десяти лет. В настоящее время ведутся работы по расширению функциональных задач беспилотной техники, а также более активному использованию элементов искусственного интеллекта.На текущий момент доля строительства морских беспилотников относительно невысока, однако стремительно развивается. Объемы данной продукции судостроительной отрасли будут постоянно расти.Дальнейшие планы ОСК в этой области связаны с увеличением номенклатуры разрабатываемых морских роботизированных комплексов в интересах потенциальных заказчиков.Нынешняя СВО в очередной раз доказала, что на поле боя будущего основная работа будет выполняться беспилотными автономными аппаратами наземного, воздушного, а также водного и подводного базирования. Для нас этот тренд абсолютно очевиден на следующие 30-40 лет. Мы сформулировали для себя несколько задач, которые позволят нам такого рода беспилотники использовать. Например, для поиска полезных ископаемых, поиска и уничтожения сил вероятного противника.Воздержусь от конкретных примеров, но такие аппараты уже есть на вооружении ВМФ. Некоторые образцы беспилотных средств приняты на вооружение. У нас есть достаточно разработок, и это факт.− Сколько новых кораблей и подлодок от ОСК получит ВМФ РФ в 2023 году? Какие это корабли?– В 2023 году ОСК планирует передать Военно-Морскому Флоту не менее 11 кораблей. В их число входят пять подводных лодок (три атомные и две дизельные), корабли дальней и ближней морских зон.− Сколько кораблей планируется заложить для ВМФ РФ в 2023 году и каких проектов?– В 2023 году мы во взаимодействии с ВМФ планируем заложить два боевых корабля (корвет на Амурском судостроительном заводе, базовый тральщик на Средне-Невском судостроительном заводе) и одно судно обеспечения (средний морской танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе).Планируется заключить госконтракты на строительство серий подводных лодок и надводных кораблей, реализация которых позволит существенно нарастить группировки ВМФ для применения в дальней морской и океанской зонах.– Нет ли планов включения ОСК в Ростех по примеру ОАК?– ОСК не располагает информацией о каких бы то ни было твердых планах включения корпорации в состав других компаний.– Есть ли планы слияния ОСК и судостроительного холдинга "Ак Барс"?– И об этом мы тоже сейчас не думаем. У нас есть задачи, которые мы реализуем на наших верфях.– Строительство перспективного авианосца остается в планах ОСК?– Мы исходим из того, что сначала нужно утвердить концепцию авианосца, а потом разбираться: где строить, когда и за какие деньги. Концепция есть и у ОСК, и у флота, теперь их нужно совместить.У нас есть четкое понимание, каким должен быть перспективный авианосец. Он однозначно должен быть атомным. По водоизмещению корабля пока идут споры.− Единственный наш авианосец "Адмирал Кузнецов" когда выйдет из ремонта и будет передан флоту?– В этом месяце корабль выводят из дока к причальной стенке 35-го судостроительного завода в Мурманске, где он и стоял до этого. Передадим флоту в 2024 году вместе с атомным крейсером "Адмирал Нахимов".Мы ожидаем выход "Адмирала Нахимова" в 2024 году. На него уже начали подавать электричество с берега, думаю, через полгода он будет готов к заселению экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20230207/vmf-rossii-1850369002.html

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https://ria.ru/20230110/murena-1843869782.html

https://ria.ru/20221226/ispytaniya-1841430719.html

https://ria.ru/20230221/avianosets-1853511759.html

https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html

мурманск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, алексей рахманов, безопасность, мурманск, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф