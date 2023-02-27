09:54 27.02.2023 (обновлено: 10:02 27.02.2023)
Запуск ракеты с пилотируемым кораблем Crew Dragon отложили
Запуск ракеты Falcon 9 во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon отложили
© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты SpaceX Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запуск ракеты Falcon 9 во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планировался на 09.45 мск, отложен, трансляция ведется на сайте НАСА.
На борту Crew Dragon находятся два астронавта НАСА - командир корабля Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андреем Федяев. Для него, Хобурга и Аль-Нейади это первый полет в космос.
Точное время старта пока не называется. Как сообщается в Twitter-аккаунте Spaceflight Now, который также ведет трансляцию с космодрома, старт ракеты был отложен из-за неполадок системы зажигания основных двигателей.
Андрей Федяев летит на борту американского корабля в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА в прошлом году соглашения о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".
Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле прибыла россиянка Анна Кикина. Сейчас она находится на орбите в составе 68-го международного экипажа МКС - помимо нее на борту станции живут и работают американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.