https://ria.ru/20230227/raketa-1854512113.html

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем Crew Dragon отложили

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем Crew Dragon отложили - РИА Новости, 27.02.2023

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем Crew Dragon отложили

Запуск ракеты Falcon 9 во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планировался на 09.45 мск, отложен, трансляция ведется на сайте НАСА. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:54

2023-02-27T09:54

2023-02-27T10:02

космос - риа наука

флорида

наса

dragon spacex

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запуск ракеты Falcon 9 во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который планировался на 09.45 мск, отложен, трансляция ведется на сайте НАСА.На борту Crew Dragon находятся два астронавта НАСА - командир корабля Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андреем Федяев. Для него, Хобурга и Аль-Нейади это первый полет в космос.Точное время старта пока не называется. Как сообщается в Twitter-аккаунте Spaceflight Now, который также ведет трансляцию с космодрома, старт ракеты был отложен из-за неполадок системы зажигания основных двигателей.Андрей Федяев летит на борту американского корабля в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА в прошлом году соглашения о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле прибыла россиянка Анна Кикина. Сейчас она находится на орбите в составе 68-го международного экипажа МКС - помимо нее на борту станции живут и работают американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, флорида, наса, dragon spacex