https://ria.ru/20230227/pyaterki-1854659143.html

В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками

В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками - РИА Новости, 27.02.2023

В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками

Школьникам Чечни предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:14

2023-02-27T17:14

2023-02-27T17:14

общество

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Школьникам Чечни предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни. Кроме того, за пятерки по чеченскому языку или литературе школьники смогут воспользоваться бесплатной поездкой два раза, это сделано в рамках Года чеченского языка (2023 год в регионе объявлен Годом чеченского языка).

https://ria.ru/20230209/chechnya-1850965980.html

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общество, чеченская республика (чечня)