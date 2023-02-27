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В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками - РИА Новости, 27.02.2023
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В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками
В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками - РИА Новости, 27.02.2023
В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками
Школьникам Чечни предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:14
2023-02-27T17:14
общество
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Школьникам Чечни предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни. Кроме того, за пятерки по чеченскому языку или литературе школьники смогут воспользоваться бесплатной поездкой два раза, это сделано в рамках Года чеченского языка (2023 год в регионе объявлен Годом чеченского языка).
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общество, чеченская республика (чечня)
Общество, Чеченская республика (Чечня)
17:14 27.02.2023
 
В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками

В Чечне школьникам предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками

© РИА Новости / Виталий БелоусовШкольный "электронный дневник"
Школьный электронный дневник - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Школьный "электронный дневник". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Школьникам Чечни предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни.
"По инициативе министерства транспорта и связи Чеченской Республики проезд для всех чеченских школьников на общественном транспорте станет бесплатным, если ученик покажет водителю оценку "пять" в дневнике. Таким образом мы хотим стимулировать подрастающее поколение учиться на отлично", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кроме того, за пятерки по чеченскому языку или литературе школьники смогут воспользоваться бесплатной поездкой два раза, это сделано в рамках Года чеченского языка (2023 год в регионе объявлен Годом чеченского языка).
Мальчик катается на самокате у центральной мечети Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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ОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
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