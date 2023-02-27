https://ria.ru/20230227/pyaterki-1854659143.html
В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками
В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками - РИА Новости, 27.02.2023
В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками
Школьникам Чечни предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:14
2023-02-27T17:14
2023-02-27T17:14
общество
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Школьникам Чечни предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни. Кроме того, за пятерки по чеченскому языку или литературе школьники смогут воспользоваться бесплатной поездкой два раза, это сделано в рамках Года чеченского языка (2023 год в регионе объявлен Годом чеченского языка).
https://ria.ru/20230209/chechnya-1850965980.html
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общество, чеченская республика (чечня)
Общество, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками
В Чечне школьникам предложили платить за проезд на общественном транспорте пятерками