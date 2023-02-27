Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе
В Китае пришли в восторг от слов Путина, осудившего попытки Запада расколоть Россию
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали слова президента России Владимира Путина о роли России в современном мире и попытках Запада расколоть страну.
"Слова Путина открывают людям глаза на то, что кровожадный лев США воет, как безумный, обнажая окровавленные клыки и острые когти, а за его спиной рычат шакалы и гиены. Поэтому не питайте никаких иллюзий и не колеблитесь, сражайтесь смело и решительно, объединяйте все силы, которые можно объединить!" — написал один из читателей.
"Я просто восхищаюсь человеком, который решил встать и сражаться вместо того, чтобы стоять на коленях и просить о милости. Нация с историей героев-повстанцев — это нация, которой можно и похвастаться. Путин не только прославляет историю русского народа, но и борется за справедливость для человечества", — отметил второй.
"Он говорит о хорошей, упорной борьбе, стремлении вперед, пока правда не будет раскрыта, пока споры не прекратятся и не установится мир. Сейчас клоун-президент Зеленский больше всего хочет, чтобы Соединенные Штаты господствовали в мире, и тогда он может продолжать "играть" вечно!" — поделился юзер.
"Запад по-прежнему хочет раздавить Россию, и метод, описанный Путиным, — тот же, что и метод, которым Запад хочет обуздать Китай. Хватит прятаться, мы должны подняться!" — написал пользователь.
В ходе программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" российский лидер заявил, что Москва пытается создать многополярный мир, а не мир, в центре которого находится Вашингтон, и осудил попытки западных стран расколоть Россию. Путин также добавил, что если их не остановить, то это может привести к исчезновению русской нации.
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