Рейтинг@Mail.ru
Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/putin-1854622213.html
Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе
Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе - РИА Новости, 27.02.2023
Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе
Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали слова президента России Владимира Путина о роли России в современном мире и попытках Запада расколоть страну. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:45
2023-02-27T15:45
россия
москва
владимир путин
китай
павел зарубин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853823817_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_129a0fc886954296a2482f9ec7f9ee82.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали слова президента России Владимира Путина о роли России в современном мире и попытках Запада расколоть страну."Слова Путина открывают людям глаза на то, что кровожадный лев США воет, как безумный, обнажая окровавленные клыки и острые когти, а за его спиной рычат шакалы и гиены. Поэтому не питайте никаких иллюзий и не колеблитесь, сражайтесь смело и решительно, объединяйте все силы, которые можно объединить!" — написал один из читателей."Я искренне надеюсь, что Россия сможет пережить это бедствие. После такого остается только надеяться, что отношения между Москвой и Пекином будут максимально близкими. Таким образом Китаю будет намного легче пережить эти десять лет. Россия, держись!" — прокомментировал третий."Он говорит о хорошей, упорной борьбе, стремлении вперед, пока правда не будет раскрыта, пока споры не прекратятся и не установится мир. Сейчас клоун-президент Зеленский больше всего хочет, чтобы Соединенные Штаты господствовали в мире, и тогда он может продолжать "играть" вечно!" — поделился юзер.В ходе программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" российский лидер заявил, что Москва пытается создать многополярный мир, а не мир, в центре которого находится Вашингтон, и осудил попытки западных стран расколоть Россию. Путин также добавил, что если их не остановить, то это может привести к исчезновению русской нации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230227/rossiya-1854597573.html
https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853823817_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e861937f0ec6219bc9fd8c3fe15fd89f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, китай, павел зарубин, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Китай, Павел Зарубин, В мире
15:45 27.02.2023
 
Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе

В Китае пришли в восторг от слов Путина, осудившего попытки Запада расколоть Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали слова президента России Владимира Путина о роли России в современном мире и попытках Запада расколоть страну.
"Слова Путина открывают людям глаза на то, что кровожадный лев США воет, как безумный, обнажая окровавленные клыки и острые когти, а за его спиной рычат шакалы и гиены. Поэтому не питайте никаких иллюзий и не колеблитесь, сражайтесь смело и решительно, объединяйте все силы, которые можно объединить!" — написал один из читателей.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 14:01
В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России

"Я просто восхищаюсь человеком, который решил встать и сражаться вместо того, чтобы стоять на коленях и просить о милости. Нация с историей героев-повстанцев — это нация, которой можно и похвастаться. Путин не только прославляет историю русского народа, но и борется за справедливость для человечества", — отметил второй.

"Я искренне надеюсь, что Россия сможет пережить это бедствие. После такого остается только надеяться, что отношения между Москвой и Пекином будут максимально близкими. Таким образом Китаю будет намного легче пережить эти десять лет. Россия, держись!" — прокомментировал третий.
"Он говорит о хорошей, упорной борьбе, стремлении вперед, пока правда не будет раскрыта, пока споры не прекратятся и не установится мир. Сейчас клоун-президент Зеленский больше всего хочет, чтобы Соединенные Штаты господствовали в мире, и тогда он может продолжать "играть" вечно!" — поделился юзер.

"Запад по-прежнему хочет раздавить Россию, и метод, описанный Путиным, — тот же, что и метод, которым Запад хочет обуздать Китай. Хватит прятаться, мы должны подняться!" — написал пользователь.

В ходе программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" российский лидер заявил, что Москва пытается создать многополярный мир, а не мир, в центре которого находится Вашингтон, и осудил попытки западных стран расколоть Россию. Путин также добавил, что если их не остановить, то это может привести к исчезновению русской нации.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 09:06Специальная военная операция на Украине
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
 
РоссияМоскваВладимир ПутинКитайПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала