https://ria.ru/20230227/putin-1854622213.html

Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе

Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе - РИА Новости, 27.02.2023

Китайцы пришли в восторг после слов Путина о Западе

Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали слова президента России Владимира Путина о роли России в современном мире и попытках Запада расколоть страну. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:45

2023-02-27T15:45

2023-02-27T15:45

россия

москва

владимир путин

китай

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали слова президента России Владимира Путина о роли России в современном мире и попытках Запада расколоть страну."Слова Путина открывают людям глаза на то, что кровожадный лев США воет, как безумный, обнажая окровавленные клыки и острые когти, а за его спиной рычат шакалы и гиены. Поэтому не питайте никаких иллюзий и не колеблитесь, сражайтесь смело и решительно, объединяйте все силы, которые можно объединить!" — написал один из читателей."Я искренне надеюсь, что Россия сможет пережить это бедствие. После такого остается только надеяться, что отношения между Москвой и Пекином будут максимально близкими. Таким образом Китаю будет намного легче пережить эти десять лет. Россия, держись!" — прокомментировал третий."Он говорит о хорошей, упорной борьбе, стремлении вперед, пока правда не будет раскрыта, пока споры не прекратятся и не установится мир. Сейчас клоун-президент Зеленский больше всего хочет, чтобы Соединенные Штаты господствовали в мире, и тогда он может продолжать "играть" вечно!" — поделился юзер.В ходе программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" российский лидер заявил, что Москва пытается создать многополярный мир, а не мир, в центре которого находится Вашингтон, и осудил попытки западных стран расколоть Россию. Путин также добавил, что если их не остановить, то это может привести к исчезновению русской нации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, москва, владимир путин, китай, павел зарубин, в мире