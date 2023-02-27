https://ria.ru/20230227/putin-1854573576.html

Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области

Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 27.02.2023

Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:43

2023-02-27T12:43

2023-02-27T12:43

политика

сахалинская область

россия

валерий лимаренко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Параллельно продолжается работа президента с губернаторским корпусом. Сегодня будет на докладе у президента губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Чрезвычайно важная область. <...> Будет обстоятельная беседа, она будет открытой для СМИ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Путин в понедельник работает в Ново-Огарево, будет день внутренних встреч, остальные мероприятия президента будут носить закрытый служебный характер.

https://ria.ru/20230227/putin-1854573297.html

сахалинская область

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Владимир Лаврентьев

политика, сахалинская область, россия, валерий лимаренко, владимир путин, дмитрий песков