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Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 27.02.2023
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Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области
Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 27.02.2023
Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области
Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:43
2023-02-27T12:43
политика
сахалинская область
россия
валерий лимаренко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Параллельно продолжается работа президента с губернаторским корпусом. Сегодня будет на докладе у президента губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Чрезвычайно важная область. &lt;...&gt; Будет обстоятельная беседа, она будет открытой для СМИ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Путин в понедельник работает в Ново-Огарево, будет день внутренних встреч, остальные мероприятия президента будут носить закрытый служебный характер.
https://ria.ru/20230227/putin-1854573297.html
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политика, сахалинская область, россия, валерий лимаренко, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:43 27.02.2023
 
Путин заслушает доклад губернатора Сахалинской области

Песков: Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Сахалинской области Лимаренко

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Параллельно продолжается работа президента с губернаторским корпусом. Сегодня будет на докладе у президента губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Чрезвычайно важная область. <...> Будет обстоятельная беседа, она будет открытой для СМИ", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Путин в понедельник работает в Ново-Огарево, будет день внутренних встреч, остальные мероприятия президента будут носить закрытый служебный характер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
12:42
Путин примет участие в коллегии ФСБ
 
ПолитикаСахалинская областьРоссияВалерий ЛимаренкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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