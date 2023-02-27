https://ria.ru/20230227/putin-1854573297.html

Путин примет участие в коллегии ФСБ

Путин примет участие в коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2023

Путин примет участие в коллегии ФСБ

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:42

2023-02-27T12:42

2023-02-27T12:57

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

дмитрий песков

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В коллегии ФСБ президент завтра примет участие. Всё остальное будем своевременно вам анонсировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли его участие в открытии Большой кольцевой линии в Москве и в коллегии ФСБ России.

https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, дмитрий песков, владимир путин, россия, москва