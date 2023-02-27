https://ria.ru/20230227/putin-1854573297.html
Путин примет участие в коллегии ФСБ
Путин примет участие в коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2023
Путин примет участие в коллегии ФСБ
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:42
2023-02-27T12:42
2023-02-27T12:57
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
дмитрий песков
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В коллегии ФСБ президент завтра примет участие. Всё остальное будем своевременно вам анонсировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли его участие в открытии Большой кольцевой линии в Москве и в коллегии ФСБ России.
https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, дмитрий песков, владимир путин, россия, москва
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Москва
12:42 27.02.2023 (обновлено: 12:57 27.02.2023)
Путин примет участие в коллегии ФСБ
Пресс-секретарь президента Песков: Путин примет участие в коллегии ФСБ