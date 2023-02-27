Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/putin-1854573297.html
Путин примет участие в коллегии ФСБ
Путин примет участие в коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2023
Путин примет участие в коллегии ФСБ
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:42
2023-02-27T12:57
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
дмитрий песков
владимир путин
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6fdd271fcc09729b18b3d96d8babc9e.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В коллегии ФСБ президент завтра примет участие. Всё остальное будем своевременно вам анонсировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли его участие в открытии Большой кольцевой линии в Москве и в коллегии ФСБ России.
https://ria.ru/20230123/fsb-1846708309.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649bfadc787c66a1c20ea226594d657f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, дмитрий песков, владимир путин, россия, москва
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Москва
12:42 27.02.2023 (обновлено: 12:57 27.02.2023)
 
Путин примет участие в коллегии ФСБ

Пресс-секретарь президента Песков: Путин примет участие в коллегии ФСБ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В коллегии ФСБ президент завтра примет участие. Всё остальное будем своевременно вам анонсировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли его участие в открытии Большой кольцевой линии в Москве и в коллегии ФСБ России.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 10:17Специальная военная операция на Украине
В ДНР образовали региональное управление ФСБ
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала