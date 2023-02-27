https://ria.ru/20230227/putin-1854500304.html

Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, заявил Путин

Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2023

Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником, отметив, что они доказали верность... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:10

2023-02-27T09:10

2023-02-27T10:18

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником, отметив, что они доказали верность присяге в зоне спецоперации, выполняя до конца приказы и защищая РФ от неонацистской угрозы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций... Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю", - говорится в тексте телеграммы.По словам Путина, грамотное владение самыми современными видами вооружения позволили создать "уникальную школу воинского мастерства". В ее основе - традиции российского спецназа. Кроме того, президент отметил участие личного состава сил спецопераций в качественной выучки россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации."Хочу поблагодарить всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине", - добавляется в телеграмме.В заключении он пожелал здоровья, успехов и благополучия друзьями и близким военнослужащих.

https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853903898.html

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851019871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Верховный Главнокомандующий Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. 2023-02-27T09:10 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин