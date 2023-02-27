https://ria.ru/20230227/putin-1854500304.html
Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, заявил Путин
Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2023
Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником, отметив, что они доказали верность... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:10
2023-02-27T09:10
2023-02-27T10:18
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником, отметив, что они доказали верность присяге в зоне спецоперации, выполняя до конца приказы и защищая РФ от неонацистской угрозы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций... Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю", - говорится в тексте телеграммы.По словам Путина, грамотное владение самыми современными видами вооружения позволили создать "уникальную школу воинского мастерства". В ее основе - традиции российского спецназа. Кроме того, президент отметил участие личного состава сил спецопераций в качественной выучки россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации."Хочу поблагодарить всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине", - добавляется в телеграмме.В заключении он пожелал здоровья, успехов и благополучия друзьями и близким военнослужащих.
https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853903898.html
https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851019871.html
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Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Верховный Главнокомандующий Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
2023-02-27T09:10
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PT2M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
09:10 27.02.2023 (обновлено: 10:18 27.02.2023)
Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге, заявил Путин
Путин: личный состав сил спецопераций доказал верность, защищая Россию от неонацистов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником, отметив, что они доказали верность присяге в зоне спецоперации, выполняя до конца приказы и защищая РФ от неонацистской угрозы.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций... Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю", - говорится в тексте телеграммы.
По словам Путина, грамотное владение самыми современными видами вооружения позволили создать "уникальную школу воинского мастерства". В ее основе - традиции российского спецназа. Кроме того, президент отметил участие личного состава сил спецопераций в качественной выучки россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
"Хочу поблагодарить всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине", - добавляется в телеграмме.
В заключении он пожелал здоровья, успехов и благополучия друзьями и близким военнослужащих.