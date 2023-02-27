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Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок - РИА Новости, 27.02.2023
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Туризм
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Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок
Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок - РИА Новости, 27.02.2023
Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:39
2023-02-27T19:39
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент организации Илья Уманский. "Электронная путевка уже работает, наступил срок действия. И, по идее, все туроператоры должны туда вносить данные. У нас не наступил только один срок —ответственности за непредоставление этих сведений, который намечен на сентябрь. Мы попробуем побороться за то, чтобы отложить дату еще раз. У нас есть тактический план", — заявил Уманский. При этом президент РСТ порекомендовал всем туроператорам внести данные в систему "Электронная путевка" до 1 сентября, чтобы не получить штрафы. Более того, нарушители, по его словам, рискуют оказаться исключенными из реестра туроператоров. Президент России Владимир Путин в конце мая 2022 года подписал закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему. Сейчас фирмы делают это добровольно в тестовом режиме. С осени без передачи данных они не смогут осуществлять свою деятельность. Система будет бесплатной для бизнеса, а ее эксплуатацию оплатят за счет федерального бюджета.
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туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия
19:39 27.02.2023
 
Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок

РСТ: туроператоры предлагают вновь отложить обязательное использование электронных путевок

© Depositphotos.com / brocrockПаспорт и билеты на самолет
Паспорт и билеты на самолет - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Depositphotos.com / brocrock
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент организации Илья Уманский.
"Электронная путевка уже работает, наступил срок действия. И, по идее, все туроператоры должны туда вносить данные. У нас не наступил только один срок —ответственности за непредоставление этих сведений, который намечен на сентябрь. Мы попробуем побороться за то, чтобы отложить дату еще раз. У нас есть тактический план", — заявил Уманский.
При этом президент РСТ порекомендовал всем туроператорам внести данные в систему "Электронная путевка" до 1 сентября, чтобы не получить штрафы. Более того, нарушители, по его словам, рискуют оказаться исключенными из реестра туроператоров.
Президент России Владимир Путин в конце мая 2022 года подписал закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему. Сейчас фирмы делают это добровольно в тестовом режиме. С осени без передачи данных они не смогут осуществлять свою деятельность. Система будет бесплатной для бизнеса, а ее эксплуатацию оплатят за счет федерального бюджета.
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