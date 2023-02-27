https://ria.ru/20230227/puteshestviya-1854637077.html
Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок
Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок - РИА Новости, 27.02.2023
Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:39
2023-02-27T19:39
2023-02-27T19:39
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773388917_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e68946b262be76552a9c74df81fce5b.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент организации Илья Уманский. "Электронная путевка уже работает, наступил срок действия. И, по идее, все туроператоры должны туда вносить данные. У нас не наступил только один срок —ответственности за непредоставление этих сведений, который намечен на сентябрь. Мы попробуем побороться за то, чтобы отложить дату еще раз. У нас есть тактический план", — заявил Уманский. При этом президент РСТ порекомендовал всем туроператорам внести данные в систему "Электронная путевка" до 1 сентября, чтобы не получить штрафы. Более того, нарушители, по его словам, рискуют оказаться исключенными из реестра туроператоров. Президент России Владимир Путин в конце мая 2022 года подписал закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему. Сейчас фирмы делают это добровольно в тестовом режиме. С осени без передачи данных они не смогут осуществлять свою деятельность. Система будет бесплатной для бизнеса, а ее эксплуатацию оплатят за счет федерального бюджета.
https://ria.ru/20220528/putevka-1791403789.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773388917_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_e904ff353619141ee1ca8b2a754676eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия
Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок
РСТ: туроператоры предлагают вновь отложить обязательное использование электронных путевок
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент организации Илья Уманский.
"Электронная путевка уже работает, наступил срок действия. И, по идее, все туроператоры должны туда вносить данные. У нас не наступил только один срок —ответственности за непредоставление этих сведений, который намечен на сентябрь. Мы попробуем побороться за то, чтобы отложить дату еще раз. У нас есть тактический план", — заявил Уманский.
При этом президент РСТ порекомендовал всем туроператорам внести данные в систему "Электронная путевка" до 1 сентября, чтобы не получить штрафы. Более того, нарушители, по его словам, рискуют оказаться исключенными из реестра туроператоров.
Президент России Владимир Путин
в конце мая 2022 года подписал
закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему. Сейчас фирмы делают это добровольно в тестовом режиме. С осени без передачи данных они не смогут осуществлять свою деятельность. Система будет бесплатной для бизнеса, а ее эксплуатацию оплатят за счет федерального бюджета.