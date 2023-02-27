https://ria.ru/20230227/puteshestviya-1854637077.html

Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок

Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок - РИА Новости, 27.02.2023

Туроператоры предлагают вновь отложить запуск электронных путевок

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:39

2023-02-27T19:39

2023-02-27T19:39

туризм

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложит властям вновь перенести срок обязательного внесения данных в систему "Электронная путевка", сообщил президент организации Илья Уманский. "Электронная путевка уже работает, наступил срок действия. И, по идее, все туроператоры должны туда вносить данные. У нас не наступил только один срок —ответственности за непредоставление этих сведений, который намечен на сентябрь. Мы попробуем побороться за то, чтобы отложить дату еще раз. У нас есть тактический план", — заявил Уманский. При этом президент РСТ порекомендовал всем туроператорам внести данные в систему "Электронная путевка" до 1 сентября, чтобы не получить штрафы. Более того, нарушители, по его словам, рискуют оказаться исключенными из реестра туроператоров. Президент России Владимир Путин в конце мая 2022 года подписал закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему. Сейчас фирмы делают это добровольно в тестовом режиме. С осени без передачи данных они не смогут осуществлять свою деятельность. Система будет бесплатной для бизнеса, а ее эксплуатацию оплатят за счет федерального бюджета.

https://ria.ru/20220528/putevka-1791403789.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), россия