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Туроператоров обязали формировать электронную путевку - РИА Новости, 28.05.2022
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Туризм
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Туроператоров обязали формировать электронную путевку
Туроператоров обязали формировать электронную путевку - РИА Новости, 28.05.2022
Туроператоров обязали формировать электронную путевку
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:23
2022-05-28T13:23
туризм
общество
новости - туризм
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта.Закон обязывает туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Предполагается также взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.
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общество, новости - туризм, владимир путин
13:23 28.05.2022
 
Туроператоров обязали формировать электронную путевку

Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТуристы на фоне зубцов горы Ай-Петри в Крыму
Туристы на фоне зубцов горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Туристы на фоне зубцов горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта.
Закон обязывает туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Предполагается также взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.
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