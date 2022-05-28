https://ria.ru/20220528/putevka-1791403789.html

Туроператоров обязали формировать электронную путевку

Туроператоров обязали формировать электронную путевку - РИА Новости, 28.05.2022

Туроператоров обязали формировать электронную путевку

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:23

2022-05-28T13:23

2022-05-28T13:23

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общество

новости - туризм

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта.Закон обязывает туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Предполагается также взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.

https://ria.ru/20220527/kruizy-1791162521.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, новости - туризм, владимир путин