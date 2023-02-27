https://ria.ru/20230227/puteshestviya-1854591833.html

В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов

В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов - РИА Новости, 27.02.2023

В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов

Путешественники стали чаще покупать пакетные туры с авиаперелетом по России, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:20

2023-02-27T14:20

2023-02-27T14:20

туризм

туризм

новости - туризм

россия

сочи

минеральные воды

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Путешественники стали чаще покупать пакетные туры с авиаперелетом по России, сообщает АТОР.У некоторых туроператоров доля таких продаж достигает 90 процентов, хотя еще год назад большинство компаний предлагало только "наземку", а билеты нужно было приобретать отдельно.Чаще всего путевки с включенным перелетом клиенты раскупают в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург, рассказали в компании "Мультитур". В "Алеан" к этому списку добавляют Абхазию и Казань, а Pegas Touristik — Дагестан, Калининград, Байкал и Шерегеш.Такой пакет особенно популярен у путешественников, которые привыкли отдыхать на зарубежных курортах, рассказывают в Fun&Sun. А в "Интуристе" добавляют, что формат "отель плюс авиабилеты" особенно оценили туристы с детьми.

https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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