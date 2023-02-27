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В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов - РИА Новости, 27.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230227/puteshestviya-1854591833.html
В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов
В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов - РИА Новости, 27.02.2023
В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов
Путешественники стали чаще покупать пакетные туры с авиаперелетом по России, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:20
2023-02-27T14:20
туризм
туризм
новости - туризм
россия
сочи
минеральные воды
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Путешественники стали чаще покупать пакетные туры с авиаперелетом по России, сообщает АТОР.У некоторых туроператоров доля таких продаж достигает 90 процентов, хотя еще год назад большинство компаний предлагало только "наземку", а билеты нужно было приобретать отдельно.Чаще всего путевки с включенным перелетом клиенты раскупают в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург, рассказали в компании "Мультитур". В "Алеан" к этому списку добавляют Абхазию и Казань, а Pegas Touristik — Дагестан, Калининград, Байкал и Шерегеш.Такой пакет особенно популярен у путешественников, которые привыкли отдыхать на зарубежных курортах, рассказывают в Fun&amp;Sun. А в "Интуристе" добавляют, что формат "отель плюс авиабилеты" особенно оценили туристы с детьми.
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туризм, новости - туризм, россия, сочи, минеральные воды, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, авиабилеты, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Сочи, Минеральные Воды, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Авиабилеты, Санкт-Петербург
14:20 27.02.2023
 
В АТОР назвали самые популярные авианаправления у туристов

АТОР: наибольшим спросом у туристов пользуются путевки с включенным авиаперелетом

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкТуристы осуществляют посадку в самолет
Туристы осуществляют посадку в самолет - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Путешественники стали чаще покупать пакетные туры с авиаперелетом по России, сообщает АТОР.
У некоторых туроператоров доля таких продаж достигает 90 процентов, хотя еще год назад большинство компаний предлагало только "наземку", а билеты нужно было приобретать отдельно.
Чаще всего путевки с включенным перелетом клиенты раскупают в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург, рассказали в компании "Мультитур". В "Алеан" к этому списку добавляют Абхазию и Казань, а Pegas Touristik — Дагестан, Калининград, Байкал и Шерегеш.
Такой пакет особенно популярен у путешественников, которые привыкли отдыхать на зарубежных курортах, рассказывают в Fun&Sun. А в "Интуристе" добавляют, что формат "отель плюс авиабилеты" особенно оценили туристы с детьми.
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