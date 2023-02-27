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В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока - РИА Новости, 27.02.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230227/puteprovod-1854701969.html
В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока
В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока - РИА Новости, 27.02.2023
В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока
Строители рассчитывают раньше планового срока сдать в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую магистраль в городе Ялуторовске, сообщил губернатор Тюменской РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:37
2023-02-27T19:37
тюменская область
тюменская область
александр моор
ялуторовск
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ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Строители рассчитывают раньше планового срока сдать в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую магистраль в городе Ялуторовске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после визита на стройплощадку. Ялуторовск разделен Транссибирской магистралью на две части, и местные жители очень ждут новый путепровод, который обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути, отмечают в пресс-службе губернатора. Моор пояснил, что в рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, в 2022 году удалось принять все необходимые решения и строительство было профинансировано в полном объеме, поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не возникло. Путепровод возводит "Мостострой-11", в компании отмечают, что готовность объекта превышает 83%. Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70%, перенос газопровода – на 100%, продолжается перенос сетей электроснабжения и связи, уточнили объем выполненных работ в пресс-службе губернатора.
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тюменская область, александр моор, ялуторовск
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Ялуторовск
19:37 27.02.2023
 
В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока

В Тюменской области новый путепровод через Транссибирскую магистраль сдадут раньше срока

© РИА Новости / В. Смирных / Перейти в медиабанкТранссибирская магистраль
Транссибирская магистраль - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / В. Смирных
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Транссибирская магистраль. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Строители рассчитывают раньше планового срока сдать в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую магистраль в городе Ялуторовске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после визита на стройплощадку.
Ялуторовск разделен Транссибирской магистралью на две части, и местные жители очень ждут новый путепровод, который обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути, отмечают в пресс-службе губернатора.
"Наши мостостроители работают быстрее графика. По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам", – сказал Александр Моор.
Моор пояснил, что в рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, в 2022 году удалось принять все необходимые решения и строительство было профинансировано в полном объеме, поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не возникло.
Путепровод возводит "Мостострой-11", в компании отмечают, что готовность объекта превышает 83%. Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70%, перенос газопровода – на 100%, продолжается перенос сетей электроснабжения и связи, уточнили объем выполненных работ в пресс-службе губернатора.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорЯлуторовск
 
 
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