https://ria.ru/20230227/puteprovod-1854701969.html

В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока

В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока - РИА Новости, 27.02.2023

В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока

Строители рассчитывают раньше планового срока сдать в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую магистраль в городе Ялуторовске, сообщил губернатор Тюменской РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:37

2023-02-27T19:37

2023-02-27T19:37

тюменская область

тюменская область

александр моор

ялуторовск

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ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Строители рассчитывают раньше планового срока сдать в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую магистраль в городе Ялуторовске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после визита на стройплощадку. Ялуторовск разделен Транссибирской магистралью на две части, и местные жители очень ждут новый путепровод, который обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути, отмечают в пресс-службе губернатора. Моор пояснил, что в рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, в 2022 году удалось принять все необходимые решения и строительство было профинансировано в полном объеме, поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не возникло. Путепровод возводит "Мостострой-11", в компании отмечают, что готовность объекта превышает 83%. Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70%, перенос газопровода – на 100%, продолжается перенос сетей электроснабжения и связи, уточнили объем выполненных работ в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20230221/porucheniya-1853520971.html

тюменская область

ялуторовск

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тюменская область, александр моор, ялуторовск