В Тюменской области новый путепровод через Транссиб сдадут раньше срока
В Тюменской области новый путепровод через Транссибирскую магистраль сдадут раньше срока
Транссибирская магистраль. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Строители рассчитывают раньше планового срока сдать в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую магистраль в городе Ялуторовске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после визита на стройплощадку.
Ялуторовск разделен Транссибирской магистралью на две части, и местные жители очень ждут новый путепровод, который обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути, отмечают в пресс-службе губернатора.
"Наши мостостроители работают быстрее графика. По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам", – сказал Александр Моор.
Моор пояснил, что в рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, в 2022 году удалось принять все необходимые решения и строительство было профинансировано в полном объеме, поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не возникло.
Путепровод возводит "Мостострой-11", в компании отмечают, что готовность объекта превышает 83%. Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70%, перенос газопровода – на 100%, продолжается перенос сетей электроснабжения и связи, уточнили объем выполненных работ в пресс-службе губернатора.