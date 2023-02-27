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Путин поздравил писателя Александра Проханова с юбилеем - РИА Новости, 27.02.2023
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Путин поздравил писателя Александра Проханова с юбилеем
Путин поздравил писателя Александра Проханова с юбилеем - РИА Новости, 27.02.2023
Путин поздравил писателя Александра Проханова с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил писателя Александра Проханова с Днем рождения телеграммой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:05
2023-02-27T14:56
россия
александр проханов
владимир путин
новости культуры
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил писателя Александра Проханова с Днем рождения телеграммой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Владимир Путин поздравил его (Проханова - ред.) телеграммой с Днем рождения, где очень высоко оценил его и творческие, и общественные заслуги", - сказал Песков. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава страны отметил статьи и книги писателя, которые служат объединению общества "вокруг ценностей патриотизма, ответственности за судьбу отечества". По словам президента, Проханова знают не только в России, но и за ее пределами. "На самых крутых поворотах истории, во времена сложных испытаний для нашей страны Вы всегда твёрдо отстаивали свои убеждения, гражданскую позицию", - добавляется в тексте телеграммы.Александр Проханов - российский писатель и журналист. Он отпраздновал свой 85-й день рождения 26 февраля. Проханов написал множество рассказов и новелл, среди которых "Полина", "Незримая пшеница", "По лунному лучу", "Снег и уголь", "Седой солдат", а также повестей и романов. Среди последних его работ - романы "Крым", "Востоковед", "Губернатор". В ходе Валдайского форума в октябре Путин заявил, что следит за творчеством Проханова и с удовольствием читает его произведения. Также глава государства отметил, что считает Проханова "настоящим российским патриотом в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова".
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россия, александр проханов, владимир путин, новости культуры, дмитрий песков
Россия, Александр Проханов, Владимир Путин, Новости культуры, Дмитрий Песков
13:05 27.02.2023 (обновлено: 14:56 27.02.2023)
 
Путин поздравил писателя Александра Проханова с юбилеем

Песков: Путин направил писателю Проханову поздравительную телеграмму к 85-летию

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкАлександр Проханов
Александр Проханов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Проханов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил писателя Александра Проханова с Днем рождения телеграммой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Владимир Путин поздравил его (Проханова - ред.) телеграммой с Днем рождения, где очень высоко оценил его и творческие, и общественные заслуги", - сказал Песков.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава страны отметил статьи и книги писателя, которые служат объединению общества "вокруг ценностей патриотизма, ответственности за судьбу отечества". По словам президента, Проханова знают не только в России, но и за ее пределами. "На самых крутых поворотах истории, во времена сложных испытаний для нашей страны Вы всегда твёрдо отстаивали свои убеждения, гражданскую позицию", - добавляется в тексте телеграммы.
Александр Проханов - российский писатель и журналист. Он отпраздновал свой 85-й день рождения 26 февраля. Проханов написал множество рассказов и новелл, среди которых "Полина", "Незримая пшеница", "По лунному лучу", "Снег и уголь", "Седой солдат", а также повестей и романов. Среди последних его работ - романы "Крым", "Востоковед", "Губернатор".
В ходе Валдайского форума в октябре Путин заявил, что следит за творчеством Проханова и с удовольствием читает его произведения. Также глава государства отметил, что считает Проханова "настоящим российским патриотом в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова".
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