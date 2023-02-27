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На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров - РИА Новости, 27.02.2023
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На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров
На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров - РИА Новости, 27.02.2023
На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров
Автомобилисты встали в 14-километровую пробку на федеральной трассе "Екатеринбург – Пермь", сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:31
2023-02-27T19:31
свердловская область
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авто
происшествия
пермь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Автомобилисты встали в 14-километровую пробку на федеральной трассе "Екатеринбург – Пермь", сообщает региональный главк МЧС. "С 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург" образовался затор", - говорится в сообщении. Уточняется, что для мониторинга обстановки на месте затора работают сотрудники МЧС с беспилотными авиационными системами. Также для оповещения населения на 301-м километре развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения. По данным синоптиков, в понедельник в Свердловской области наблюдаются порывы ветра до 15 метров в секунду и снегопад, что может вызвать осложнение дорожной обстановки. По информации мэрии Екатеринбурга, только в уральской столице за последнюю неделю выпало 80 % месячной нормы осадков.
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свердловская область
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свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авто, происшествия, пермь
Свердловская область, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Авто, Происшествия, Пермь
19:31 27.02.2023
 
На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров

С 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь — Екатеринбург" образовался затор

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиЗатор на автодороге "Пермь - Екатеринбург"
Затор на автодороге Пермь - Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Затор на автодороге "Пермь - Екатеринбург"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Автомобилисты встали в 14-километровую пробку на федеральной трассе "Екатеринбург – Пермь", сообщает региональный главк МЧС.
"С 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург" образовался затор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для мониторинга обстановки на месте затора работают сотрудники МЧС с беспилотными авиационными системами. Также для оповещения населения на 301-м километре развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения.
По данным синоптиков, в понедельник в Свердловской области наблюдаются порывы ветра до 15 метров в секунду и снегопад, что может вызвать осложнение дорожной обстановки. По информации мэрии Екатеринбурга, только в уральской столице за последнюю неделю выпало 80 % месячной нормы осадков.
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