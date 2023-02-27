https://ria.ru/20230227/probka-1854697352.html

На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров

На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров - РИА Новости, 27.02.2023

На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров

Автомобилисты встали в 14-километровую пробку на федеральной трассе "Екатеринбург – Пермь", сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:31

2023-02-27T19:31

2023-02-27T19:31

свердловская область

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авто

происшествия

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854696920_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3e7f07d52e55afc17110193d42229d03.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Автомобилисты встали в 14-километровую пробку на федеральной трассе "Екатеринбург – Пермь", сообщает региональный главк МЧС. "С 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург" образовался затор", - говорится в сообщении. Уточняется, что для мониторинга обстановки на месте затора работают сотрудники МЧС с беспилотными авиационными системами. Также для оповещения населения на 301-м километре развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения. По данным синоптиков, в понедельник в Свердловской области наблюдаются порывы ветра до 15 метров в секунду и снегопад, что может вызвать осложнение дорожной обстановки. По информации мэрии Екатеринбурга, только в уральской столице за последнюю неделю выпало 80 % месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854409059.html

свердловская область

екатеринбург

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авто, происшествия, пермь