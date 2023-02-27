https://ria.ru/20230227/probka-1854697352.html
На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров
На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров - РИА Новости, 27.02.2023
На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров
Автомобилисты встали в 14-километровую пробку на федеральной трассе "Екатеринбург – Пермь", сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:31
2023-02-27T19:31
2023-02-27T19:31
свердловская область
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авто
происшествия
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854696920_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3e7f07d52e55afc17110193d42229d03.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Автомобилисты встали в 14-километровую пробку на федеральной трассе "Екатеринбург – Пермь", сообщает региональный главк МЧС. "С 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург" образовался затор", - говорится в сообщении. Уточняется, что для мониторинга обстановки на месте затора работают сотрудники МЧС с беспилотными авиационными системами. Также для оповещения населения на 301-м километре развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения. По данным синоптиков, в понедельник в Свердловской области наблюдаются порывы ветра до 15 метров в секунду и снегопад, что может вызвать осложнение дорожной обстановки. По информации мэрии Екатеринбурга, только в уральской столице за последнюю неделю выпало 80 % месячной нормы осадков.
https://ria.ru/20230226/dtp-1854409059.html
свердловская область
екатеринбург
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854696920_265:0:1225:720_1920x0_80_0_0_d5f5992466df21963927ad4b7c4e6799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авто, происшествия, пермь
Свердловская область, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Авто, Происшествия, Пермь
На трассе "Екатеринбург – Пермь" образовалась пробка длиной в 14 километров
С 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь — Екатеринбург" образовался затор