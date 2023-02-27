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На Украине признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем - РИА Новости, 27.02.2023
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На Украине признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем
На Украине признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем - РИА Новости, 27.02.2023
На Украине признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем
Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:29
2023-02-27T19:39
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
вооруженные силы украины
киев
россия
игорь додон
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Рада".По ее словам, украинские силы, расположенные возле непризнанной Приднестровской Молдавской республики, "адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России".На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230226/pridnestrove-1854430742.html
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украина
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в мире, украина, приднестровская молдавская республика, вооруженные силы украины, киев, россия, игорь додон
В мире, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Игорь Додон
18:29 27.02.2023 (обновлено: 19:39 27.02.2023)
 
На Украине признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем

Силы обороны Украины "Юг" подтвердили сосредоточение войск у границы с Приднестровьем

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Рада".

"Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья. — Прим. ред.)", — отметила спикер.

По ее словам, украинские силы, расположенные возле непризнанной Приднестровской Молдавской республики, "адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России".
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.
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Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреУкраинаПриднестровская Молдавская РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевРоссияИгорь Додон
 
 
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