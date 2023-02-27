Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья
Песков назвал обстановку вокруг Приднестровья поводом для внимания и беспокойства
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг Приднестровья для Кремля - предмет самого пристального внимания и повод для беспокойства, ситуация провоцируется извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне", - сказал Песков.
Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.