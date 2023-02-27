https://ria.ru/20230227/pridnestrove-1854576725.html

Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья

Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья - РИА Новости, 27.02.2023

Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья

Обстановка вокруг Приднестровья для Кремля - предмет самого пристального внимания и повод для беспокойства, ситуация провоцируется извне, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:48

2023-02-27T12:48

2023-02-27T12:48

в мире

россия

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг Приднестровья для Кремля - предмет самого пристального внимания и повод для беспокойства, ситуация провоцируется извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне", - сказал Песков. Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.

https://ria.ru/20230227/provokatsii-1854574001.html

россия

киев

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Дарья Буймова

в мире, россия, киев, дмитрий песков