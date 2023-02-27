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Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья - РИА Новости, 27.02.2023
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Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья
Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья - РИА Новости, 27.02.2023
Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья
Обстановка вокруг Приднестровья для Кремля - предмет самого пристального внимания и повод для беспокойства, ситуация провоцируется извне, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:48
2023-02-27T12:48
в мире
россия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг Приднестровья для Кремля - предмет самого пристального внимания и повод для беспокойства, ситуация провоцируется извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне", - сказал Песков. Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
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в мире, россия, киев, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков
12:48 27.02.2023
 
Песков прокомментировал обстановку вокруг Приднестровья

Песков назвал обстановку вокруг Приднестровья поводом для внимания и беспокойства

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг Приднестровья для Кремля - предмет самого пристального внимания и повод для беспокойства, ситуация провоцируется извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне", - сказал Песков.
Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 12:43
Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье, заявил Песков
 
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