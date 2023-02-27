11:14 27.02.2023 (обновлено: 11:37 27.02.2023)
Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие
Глава ПМР Красносельский назвал ситуацию напряженной, но призвал жителей к спокойствию
© РИА Новости / Артем Кулекин / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной и призвал соблюдать спокойствие.
"Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан", - сообщает пресс-служба главы ПМР в Telegram-канале.
По словам Красносельского, "важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их".
Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
* Запрещенная в России террористическая организация
23 февраля, 08:00"Охота на ведьм". Судьба Приднестровья оказалась под угрозой