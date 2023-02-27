https://ria.ru/20230227/pridnestrove-1854537828.html

Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие

Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие - РИА Новости, 27.02.2023

Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной и призвал соблюдать спокойствие. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:14

2023-02-27T11:14

2023-02-27T11:37

приднестровская молдавская республика

в мире

вадим красносельский

молдавия

украина

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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной и призвал соблюдать спокойствие."Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан", - сообщает пресс-служба главы ПМР в Telegram-канале.По словам Красносельского, "важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их".Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский, молдавия, украина