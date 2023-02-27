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Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие - РИА Новости, 27.02.2023
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Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие
Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие - РИА Новости, 27.02.2023
Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной и призвал соблюдать спокойствие. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:14
2023-02-27T11:37
приднестровская молдавская республика
в мире
вадим красносельский
молдавия
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной и призвал соблюдать спокойствие."Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан", - сообщает пресс-служба главы ПМР в Telegram-канале.По словам Красносельского, "важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их".Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
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приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский, молдавия, украина
Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Украина
11:14 27.02.2023 (обновлено: 11:37 27.02.2023)
 
Глава Приднестровья призвал жителей соблюдать спокойствие

Глава ПМР Красносельский назвал ситуацию напряженной, но призвал жителей к спокойствию

© РИА Новости / Артем Кулекин / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной и призвал соблюдать спокойствие.
"Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан", - сообщает пресс-служба главы ПМР в Telegram-канале.
По словам Красносельского, "важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их".
Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреВадим КрасносельскийМолдавияУкраина
 
 
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