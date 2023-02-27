https://ria.ru/20230227/poslanie-1854563249.html
Послание Путина посмотрели на три миллиона человек больше, чем в 2021 году
Послание Путина посмотрели на три миллиона человек больше, чем в 2021 году - РИА Новости, 27.02.2023
Послание Путина посмотрели на три миллиона человек больше, чем в 2021 году
Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели в 2023 году на 3 миллиона жителей крупных российских городов больше, чем в 2021 году, следует... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:18
2023-02-27T12:18
2023-02-27T12:18
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию
политика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели в 2023 году на 3 миллиона жителей крупных российских городов больше, чем в 2021 году, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Послание Путина в 2023 году суммарно по всем каналам посмотрели 9 миллионов 246,1 тысячи жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели трансляцию в эфире Первого канала, рейтинг составил 4,7%, а доля аудитории 25%. Вторую строчку занимает "Россия 1", рейтинг такой же, как и у Первого канала - 4,7%, а доля аудитории 24,9%. Третья строчка принадлежит НТВ с рейтингом 2%, и долей - 10,8%. Путин должен был огласить послание до конца 2022 года по закону, но его перенесли на 2023 год. Послание в 2021 году посмотрели 5 миллионов 901,3 тысячи жителей городов РФ с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Тогда первую строчку в рейтинге занял телеканал "Россия-1", рейтинг 3,1%, доля -19,4%, вторая строчка принадлежала Первому каналу с рейтингом 2,6% и долей - 16%. Третья строчка принадлежит НТВ, как и в 2023 году, рейтинг - 1,8%, а доля - 11,3%. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4.
https://ria.ru/20230223/poslanie-1853952316.html
https://ria.ru/20230223/poslanie-1853977694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию, политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию, Политика
Послание Путина посмотрели на три миллиона человек больше, чем в 2021 году
Mediascope: послание Путина посмотрели на три миллиона человек больше, чем в 2021 году
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели в 2023 году на 3 миллиона жителей крупных российских городов больше, чем в 2021 году, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Послание Путина
в 2023 году суммарно по всем каналам посмотрели 9 миллионов 246,1 тысячи жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели трансляцию в эфире Первого канала, рейтинг составил 4,7%, а доля аудитории 25%. Вторую строчку занимает "Россия 1", рейтинг такой же, как и у Первого канала - 4,7%, а доля аудитории 24,9%. Третья строчка принадлежит НТВ с рейтингом 2%, и долей - 10,8%.
Путин должен был огласить послание до конца 2022 года по закону, но его перенесли на 2023 год.
Послание в 2021 году посмотрели 5 миллионов 901,3 тысячи жителей городов РФ с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Тогда первую строчку в рейтинге занял телеканал "Россия-1", рейтинг 3,1%, доля -19,4%, вторая строчка принадлежала Первому каналу с рейтингом 2,6% и долей - 16%. Третья строчка принадлежит НТВ, как и в 2023 году, рейтинг - 1,8%, а доля - 11,3%.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4.