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В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе - РИА Новости, 28.02.2023
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В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе
В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе - РИА Новости, 28.02.2023
В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе
Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине, заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд во время... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-27T23:13
2023-02-28T01:45
украина
сша
государственный департамент сша
нато
виктория нуланд
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине, заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд во время выступления в американской торговой палате."По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы &lt;…&gt; не хотят стоять в стороне", — сказала она.По словам Нуланд, без "подавляющего" одобрения со стороны конгресса и обеих партий американская помощь Киеву была бы невозможна. Накануне журналисты издания The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на поддержку Украины с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов — это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов Вашингтон выделил в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html
https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html
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украина, сша, государственный департамент сша, нато, виктория нуланд, в мире
Украина, США, Государственный департамент США, НАТО, Виктория Нуланд, В мире
23:13 27.02.2023 (обновлено: 01:45 28.02.2023)
 
В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе

Замгоссекретаря США Нуланд признала сомнения у республиканцев и демократов о помощи Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине, заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд во время выступления в американской торговой палате.
"По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне", — сказала она.
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NI: США должны принудить Украину к миру из-за приближения катастрофы
По словам Нуланд, без "подавляющего" одобрения со стороны конгресса и обеих партий американская помощь Киеву была бы невозможна.
Накануне журналисты издания The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на поддержку Украины с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов — это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов Вашингтон выделил в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
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