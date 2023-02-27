23:13 27.02.2023 (обновлено: 01:45 28.02.2023)
В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе
Замгоссекретаря США Нуланд признала сомнения у республиканцев и демократов о помощи Киеву
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине, заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд во время выступления в американской торговой палате.
"По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне", — сказала она.
По словам Нуланд, без "подавляющего" одобрения со стороны конгресса и обеих партий американская помощь Киеву была бы невозможна.
Накануне журналисты издания The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на поддержку Украины с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов — это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов Вашингтон выделил в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.