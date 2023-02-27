https://ria.ru/20230227/pomosch-1854729148.html

В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе

В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе - РИА Новости, 28.02.2023

В Вашингтоне начали ставить под вопрос помощь Киеву, признались в Госдепе

Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине, заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд во время... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-27T23:13

2023-02-27T23:13

2023-02-28T01:45

украина

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государственный департамент сша

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виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине, заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд во время выступления в американской торговой палате."По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне", — сказала она.По словам Нуланд, без "подавляющего" одобрения со стороны конгресса и обеих партий американская помощь Киеву была бы невозможна. Накануне журналисты издания The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на поддержку Украины с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов — это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов Вашингтон выделил в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html

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украина, сша, государственный департамент сша, нато, виктория нуланд, в мире