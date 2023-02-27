https://ria.ru/20230227/polsha-1854574452.html

В Польше заявили, что поставляли Украине боеприпасы еще до начала СВО

В Польше заявили, что поставляли Украине боеприпасы еще до начала СВО - РИА Новости, 27.02.2023

В Польше заявили, что поставляли Украине боеприпасы еще до начала СВО

Польша начала поставлять боеприпасы на Украину еще до начала специальной военной операции, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:44

2023-02-27T12:44

2023-02-27T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

мариуш блащак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Польша начала поставлять боеприпасы на Украину еще до начала специальной военной операции, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в интервью изданию Metropolia Warszawska. "Поддержка, которую мы оказали Украине – а напомню, что первые поставки боеприпасов на Украину мы направили еще до начала войны - заставила нас еще больше ускорить работу по оснащению польской армии. Мы должны быть готовы к любым случаям, у американцев есть термин для такой политики peace through strength (мир через силу)", - сказал Блащак. Он напомнил, что Польша передала украинским военным среди прочего танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитные ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230227/neft-1854558141.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, мариуш блащак