https://ria.ru/20230227/pogoda-1854694655.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.02.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:17

2023-02-27T19:17

2023-02-27T19:17

санкт-петербург

россия

погода

общество

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра порывами 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

https://ria.ru/20230227/preduprezhdenie-1854662268.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, погода, общество, происшествия