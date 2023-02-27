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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.02.2023
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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.02.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:17
2023-02-27T19:17
санкт-петербург
россия
погода
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра порывами 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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санкт-петербург, россия, погода, общество, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Погода, Общество, Происшествия
19:17 27.02.2023
 
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра порывами 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 17:21
В Архангельской области объявили штормовое предупреждение
 
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