https://ria.ru/20230227/pogoda-1854694655.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.02.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:17
2023-02-27T19:17
2023-02-27T19:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра порывами 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, погода, общество, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Погода, Общество, Происшествия
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра