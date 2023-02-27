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В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей - РИА Новости, 27.02.2023
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В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей - РИА Новости, 27.02.2023
В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
Два пассажирских поезда были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:16
2023-02-27T17:16
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и примет все необходимые меры для сокращения опоздания поездов, сообщили в МЖД. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.
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происшествия, рязанская область, новороссийск, москва, ржд, россия
Происшествия, Рязанская область, Новороссийск, Москва, РЖД, Россия
17:16 27.02.2023
 
В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей

В Рязанской области два пассажирских поезда остановили из-за работы правоохранителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"Сегодня в 15.35 в связи с работой правоохранительных органов на станциях Кораблино и Денежниково в Рязанской области остановлены пассажирские поезда № 125 и № 29 сообщением Новороссийск - Москва. В настоящее время отклонение от графика составляет один час", - рассказали в РЖД.
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и примет все необходимые меры для сокращения опоздания поездов, сообщили в МЖД.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.
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