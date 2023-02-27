https://ria.ru/20230227/poezda-1854659942.html

В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей

В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей - РИА Новости, 27.02.2023

В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей

Два пассажирских поезда были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:16

2023-02-27T17:16

2023-02-27T17:16

происшествия

рязанская область

новороссийск

москва

ржд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154937/63/1549376338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_daec1fa9d7e16b6ebabdfb07b9c01e66.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и примет все необходимые меры для сокращения опоздания поездов, сообщили в МЖД. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852598412.html

рязанская область

новороссийск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, новороссийск, москва, ржд, россия