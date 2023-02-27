https://ria.ru/20230227/poezda-1854659942.html
В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей - РИА Новости, 27.02.2023
В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
Два пассажирских поезда были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:16
2023-02-27T17:16
2023-02-27T17:16
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и примет все необходимые меры для сокращения опоздания поездов, сообщили в МЖД. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Рязанской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
В Рязанской области два пассажирских поезда остановили из-за работы правоохранителей