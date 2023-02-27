https://ria.ru/20230227/poezd-1854692007.html

Один из поездов, остановленных в Рязанской области, возобновил движение

Один из поездов, остановленных в Рязанской области, возобновил движение - РИА Новости, 27.02.2023

Один из поездов, остановленных в Рязанской области, возобновил движение

Один из пассажирских поездов, которые были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, отправился по маршруту,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:59

2023-02-27T18:59

2023-02-27T18:59

происшествия

рязанская область

ржд

новороссийск

москва

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один из пассажирских поездов, которые были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, отправился по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Ранее в РЖД сообщили, что в понедельник в 15.35 в связи с работой правоохранительных органов на станциях Кораблино и Денежниково в Рязанской области были остановлены пассажирские поезда № 125 и № 29 сообщением Новороссийск - Москва. Тогда отклонение от графика составляло один час. "В 17.15 пассажирский поезд № 29 Новороссийск - Москва отправился по маршруту со станции Денежниково. Время отклонения от графика составляет 1 час 30 минут. На станции Кораблино продолжается работа правоохранительных органов. Задержка поезда № 125 Новороссийск - Москва составляет около 3 часов", - сообщили в МЖД.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852598412.html

рязанская область

новороссийск

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, ржд, новороссийск, москва, россия