https://ria.ru/20230227/poezd-1854692007.html
Один из поездов, остановленных в Рязанской области, возобновил движение
Один из поездов, остановленных в Рязанской области, возобновил движение - РИА Новости, 27.02.2023
Один из поездов, остановленных в Рязанской области, возобновил движение
Один из пассажирских поездов, которые были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, отправился по маршруту,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:59
2023-02-27T18:59
2023-02-27T18:59
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один из пассажирских поездов, которые были остановлены в понедельник днем в Рязанской области из-за работы правоохранительных органов, отправился по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Ранее в РЖД сообщили, что в понедельник в 15.35 в связи с работой правоохранительных органов на станциях Кораблино и Денежниково в Рязанской области были остановлены пассажирские поезда № 125 и № 29 сообщением Новороссийск - Москва. Тогда отклонение от графика составляло один час. "В 17.15 пассажирский поезд № 29 Новороссийск - Москва отправился по маршруту со станции Денежниково. Время отклонения от графика составляет 1 час 30 минут. На станции Кораблино продолжается работа правоохранительных органов. Задержка поезда № 125 Новороссийск - Москва составляет около 3 часов", - сообщили в МЖД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Один из поездов, остановленных в Рязанской области, возобновил движение
Остановленный в Рязанской области из-за работы правоохранителей поезд возобновил движение