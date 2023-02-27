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В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД - РИА Новости, 27.02.2023
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В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД - РИА Новости, 27.02.2023
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД
Красногвардейский районный суд заключил под стражу местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:23
2023-02-27T11:23
санкт-петербург
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Красногвардейский районный суд заключил под стражу местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Следствие полагает, что 18 января Баранов влил в помещение вещевого склада вневедомственной охраны на Заневском проспекте некую горючую жидкость и попытался поджечь здание, но неудачно. В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей и еще одного покушения на поджог - в этом случае речь о машинах, принадлежащих ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Баранова задержали 25 февраля, ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное повреждение имущества" УК РФ.
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санкт-петербург, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:23 27.02.2023
 
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД

В Петербурге арестовали поджигателя склада вневедомственной охраны и автомобилей МВД

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Красногвардейский районный суд заключил под стражу местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Алексею Баранову стражу по 19 апреля", - говорится в релизе.
Следствие полагает, что 18 января Баранов влил в помещение вещевого склада вневедомственной охраны на Заневском проспекте некую горючую жидкость и попытался поджечь здание, но неудачно.
В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей и еще одного покушения на поджог - в этом случае речь о машинах, принадлежащих ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Баранова задержали 25 февраля, ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное повреждение имущества" УК РФ.
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