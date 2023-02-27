https://ria.ru/20230227/podzhigatel-1854541815.html
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД - РИА Новости, 27.02.2023
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД
Красногвардейский районный суд заключил под стражу местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:23
2023-02-27T11:23
2023-02-27T11:23
санкт-петербург
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Красногвардейский районный суд заключил под стражу местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Следствие полагает, что 18 января Баранов влил в помещение вещевого склада вневедомственной охраны на Заневском проспекте некую горючую жидкость и попытался поджечь здание, но неудачно. В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей и еще одного покушения на поджог - в этом случае речь о машинах, принадлежащих ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Баранова задержали 25 февраля, ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное повреждение имущества" УК РФ.
https://ria.ru/20230222/podzhog-1853825347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД
В Петербурге арестовали поджигателя склада вневедомственной охраны и автомобилей МВД