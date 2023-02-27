https://ria.ru/20230227/podzhigatel-1854541815.html

В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД

В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД - РИА Новости, 27.02.2023

В Петербурге арестовали поджигателя автомобилей МВД

Красногвардейский районный суд заключил под стражу местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:23

2023-02-27T11:23

2023-02-27T11:23

санкт-петербург

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Красногвардейский районный суд заключил под стражу местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Следствие полагает, что 18 января Баранов влил в помещение вещевого склада вневедомственной охраны на Заневском проспекте некую горючую жидкость и попытался поджечь здание, но неудачно. В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей и еще одного покушения на поджог - в этом случае речь о машинах, принадлежащих ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Баранова задержали 25 февраля, ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное повреждение имущества" УК РФ.

https://ria.ru/20230222/podzhog-1853825347.html

санкт-петербург

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)